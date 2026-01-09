Az 1987-es nagy havazás- Isaura is a mesetélben érkezett Magyarországra

Az 1987-es nagy havazáskor az intenzív és hosszan tartó hóesést továbbá az ezt kísérő jeges szelet az az időjárási jelenség okozta, hogy egy hideg sarkvidéki levegőt szállító anticiklon találkozott a Kárpát-medence felett egy nagy nedvesség tartalmú mediterrán ciklonnal.

Az 1987-es nagy havazás Budapesten. Fotó: Fortepan, Prohászka Imre

Az 1987-es nagy havazáskor települések egész sora ragadt a hó fogságában

A rövid időn belül mindössze néhány óra alatt lezúduló hatalmas hótól az M7-es autópálya gyakorlatilag járhatatlanná vált. A hegyekben 77 centiméteres vastagságot ért el a hótömeg. A viharos erejű jeges szél miatt óriási helyenként 2-3 méteres hótorlaszok alakultak ki.

A hőmérséklet gyakran –15, –20 °C alá süllyedt. Mintegy 400 település vált megközelíthetetlenné országszerte.

Sok település áram nélkül maradt. Honvédségi lánctalpas járműveken vagy pedig traktorral, szánon juttatták el az elzárt településekre az élelmiszert a segítők.

A külvilágtól elzárt településekre csak a honvédséglánctalpasaival sikerült bejutni Fotó: MTI/Kozma István

Urbán Lajos közlekedési miniszter vezetésével tárcaközi koordinációs operatív bizottság alakult a hóhelyzet kezelésére-írta a Magyar Hírlap 1987. január 13-i száma.

Az 1987-es nagy havazás Budapesten. Fotó: Fortepan, Urbán Tamás

Az operatív bizottság felhívása a lakossághoz A közlekedési miniszter kéri, hogy a magánautósok ne használják személygépkocsijaikat,mert az elakadt járművek több helyütt akadályozzák a mentést, a tömegközlekedést, a lakosság ellátását. Lehetőleg mindenki a tömegközlekedési eszközöket vegye igénybe. Aki elakadt járműről és abban rekedt utasokról szerez tudomást, minden eszközzel segítse a bajba jutottak kiszabadítását. A dolgozók a megszokottnál korábban induljanak munkahelyükre, s fontos az is, hogy a termelő üzemek, vállalatok és intézmények szervezéssel, szükség esetén átcsoportosítással biztosítsák a folyamatos munka lehetőségét.

1987. január 14-én az óvodák és bölcsődék ismét kinyitottak, de csalk nagyon kevés gyereket vittek be a szülők az intézményekbe, és azokba az általános iskolákba, ahol ügyeletet tartottak.

A nagy havazás napjaiban teljesen megbénult az ország Fotó: iho.hu

A falvakban rekedt időseket honvédségi páncélosok segítségével szállították kórházba. Nemcsak a falvakba szorultak be a lakosok, hanem a Pápa—Bakonyszentlászló—Budapest buszjárat is az úton rekedt kilencven utasával, köztük egy hetvenhat éves idős emberrel és hatéves gyermekkel is.