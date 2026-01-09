1987 havazáshavazásbudapestbakonyszentlászlómagyarhófúvás

Az 1987-es nagy havazás- Isaura is a mesetélben érkezett Magyarországra

Az utóbb mesetélként is emlegetett és az országot megbénító katasztrofális nagy havazás 1987. január 12-én kezdődött el. Az 1987-es nagy havazás másnapjára megbénult Magyarország az utcákat méteres hótorlaszok borították és több vidéki nagyváros is hermetikusan elszigetelődött a külvilágtól. Három napon át megállás nélkül szakadt a hó ellehetetlenítve a közlekedést és súlyos válsághelyzetet okozva az országban.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 01. 09. 13:58
Az 1987-es nagy havazás Budapesten. Forrás: fortepan, Prohászka Imre
Az 1987-es nagy havazáskor az intenzív és hosszan tartó hóesést továbbá az ezt kísérő jeges szelet az az időjárási jelenség okozta, hogy egy hideg sarkvidéki levegőt szállító anticiklon találkozott a Kárpát-medence felett egy nagy nedvesség tartalmú mediterrán ciklonnal. 

Az 1987-es nagy havazás Budapesten.
Az 1987-es nagy havazás Budapesten. Fotó: Fortepan, Prohászka Imre

 

Az 1987-es nagy havazáskor települések egész sora ragadt a hó fogságában

A rövid időn belül mindössze néhány óra alatt lezúduló hatalmas hótól az M7-es autópálya gyakorlatilag járhatatlanná vált. A hegyekben 77 centiméteres vastagságot ért el a hótömeg. A viharos erejű jeges szél miatt  óriási helyenként 2-3 méteres hótorlaszok alakultak ki. 

A hőmérséklet gyakran –15, –20 °C alá süllyedt. Mintegy 400 település vált megközelíthetetlenné országszerte. 

Sok település  áram nélkül maradt. Honvédségi lánctalpas járműveken vagy pedig traktorral, szánon juttatták el az elzárt településekre az élelmiszert a segítők.

A külvilágtól elzárt településekre csak a honvédséglánctalpasaival sikerült bejutni  Fotó:  MTI/Kozma István

Urbán Lajos közlekedési miniszter vezetésével tárcaközi koordinációs operatív bizottság alakult a hóhelyzet kezelésére-írta a Magyar Hírlap 1987. január 13-i száma.

Az 1987-es nagy havazás Budapesten. Fotó: Fortepan, Urbán Tamás
Az 1987-es nagy havazás Budapesten. Fotó: Fortepan, Urbán Tamás

Az operatív bizottság felhívása a lakossághoz

A közlekedési miniszter kéri, hogy a magánautósok ne használják személygépkocsijaikat,mert az elakadt járművek több helyütt akadályozzák a mentést, a tömegközlekedést, a lakosság ellátását. Lehetőleg mindenki a tömegközlekedési eszközöket vegye igénybe. Aki elakadt járműről és abban rekedt utasokról szerez tudomást, minden eszközzel segítse a bajba jutottak kiszabadítását. A dolgozók a megszokottnál korábban induljanak munkahelyükre, s fontos az is, hogy a termelő üzemek, vállalatok és intézmények szervezéssel, szükség esetén átcsoportosítással biztosítsák a folyamatos munka lehetőségét. 

1987. január 14-én az óvodák és bölcsődék ismét kinyitottak, de csalk nagyon kevés gyereket vittek be a szülők az intézményekbe, és azokba az általános iskolákba, ahol ügyeletet tartottak.

A nagy havazás napjaiban teljesen megbénult az ország Fotó: iho.hu

 A falvakban rekedt időseket honvédségi páncélosok segítségével szállították kórházba. Nemcsak a falvakba szorultak be a lakosok, hanem a Pápa—Bakonyszentlászló—Budapest buszjárat is az úton rekedt kilencven utasával, köztük egy hetvenhat éves idős emberrel és hatéves gyermekkel is.

Isaura a mesetél idején érkezett Budapesten

Mindeközben Magyarországra érkezett az akkor  futó népszerű tévéfilmsorozat főhősnője, az Isaurát játszó Lucelia Santos  brazil színésznő is. A népszerű sorozatsztár még a nagy havazás kezdete előtt 1987. január 11-én érkezett Budapestre.A kisfia ekkor látott életében először havat. 

A Nyugati-pályaudvar környéke a nagy havazás idején. A tömegközlekedés is megbénult  Fotó: MTI/Baric Imre

Akik Isaura budapesti Sportcsarnokbeli fellépésére szerettek volna eljutni, a nagy hó miatt gyalog kellett közlekedniük, de az igazi, vérbeli rajongókat még ez sem tartotta vissza. 

Az már más kérdés, hogy voltak olyan nézők, akiknek "Isaura" budapesti műsora csalódást okozott. Csak a show legvégén lépett fel a színésznő és bár próbálta elénekelni a „Kis lak áll a nagy Duna mentében” című dalt, csak papírról sikerült felolvasnia a magyar sorokat.

A Rabszolgasors című sorozat- melynek főszereplőjeként láthatták a magyar nézők Isaurát- az első igazi brazil szappanopera volt a Magyar Televízióban. A történet szerint Isaura szép, művelt rabszolganő, akinek a felszabadításáért zajlik a filmben a küzdelem. Meg akarja őt szerezni Leoncio, a gonosz földbirtokos, aki már-már megszállottan szerelmes Isaurába. Vele szemben Alvaro, aki szintén földbirtokos, őszinte, tiszta szívvel szereti a lányt. A fordulatos cselekmény során Isaura többször megszökik, majd visszaviszik rabszolgának, végül felszabadul.

Szerencsére a rendkívüli körülmények ellenére a segítség viszonylag gyorsan megérkezett. A kimentett embereket családtagjaik forró teával és meleg étellel fogadták, ami sokak számára jelentette az első megnyugvást a megpróbáltatások után.

Az 1987-es nagy havazás idején érkezett hazánkba: Isaura
Az 1987-es nagy havazás idején érkezett hazánkba: Isaura. Fotó: Origo

A rendkívüli hóhelyzet azonban tragikus következményekkel is járt: a nagy havazás több halálos áldozatot követelt. A korabeli beszámolók szerint Somogysárd külterületén a 29 éves Károlyi György, pusztakovácsi lakos lovasfogatával árokba borult. 

Őt és a lovát később hóval betemetve, megfagyva találták meg. 

Ásványrárón az 51 éves Homlok József, győri gépkezelő egy lakóház verandáján aludt el, és ott érte a fagyhalál. Győrszentivánon az 58 éves Réthy Zoltán János kubikus egy téren fagyott meg, míg Olaszfán a 72 éves Fülöp Gyula nyugdíjas holttestét hótakarítás közben, a hó alatt találták meg. Boglárlellén az 54 éves Balogh István alkalmi munkás fűtetlen lakásában vesztette életét a hideg miatt.

Hóban elakadt autó mentenek az 1987-es nagy havazás idején  Fotó:  MTI/Kozma Zoltán

A nehézségek közepette ugyanakkor számos megható példája mutatkozott meg az emberek közötti szolidaritásnak. Budapesten, az Alkotás utcában egy tízéves kisfiú segített Sólyom Antalnénak, a házfelügyelőnek a hó eltakarításában. Az egyik leghidegebb napon pedig Várpalotán a 102-es számú ABC üzlet dolgozói kedves figyelmességgel fogadták a didergő vásárlókat: meleg itallal kínálták őket, enyhítve a fagyos napok megpróbáltatásait.

Az 1987-es nagy havazás:

1. egy rendkívüli időjárási helyzetben,

2. nagy társadalmi összefogást eredményezett,

3. és az emlékezetben nehéz, ugyanakkor pozitív időszakként él.

 



 


 

