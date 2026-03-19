Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videójában arról beszélt, hogy az ukrán olajblokád problémáját, azt nekünk, magyaroknak kell megoldani. Brüsszel összejátszik az ukránokkal, akármit is mondanak, az csak egy színjáték.
Orbán Viktor: Adják ide az olajunkat! + videó
A magyar miniszterelnök egy friss videóüzenetben az ukrán olajszállítások körüli helyzetről beszélt. Orbán Viktor kiemelte, hogy Magyarországnak saját kezébe kell vennie a megoldást, mert az Európai Unió és Ukrajna összejátszik.
Ezt az olajblokádot nekünk kell letörnünk, saját erőből, de erre meg is van a haditervünk
– magyarázta a miniszterelnök. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor Brüsszelben védi a magyarok érdekét, ahol sorsdöntő uniós csúcs zajlik.
Zelenszkij úr! Adják ide az olajunkat! Ha nincs olaj, nincs pénz
– írta a kormányfő a videóhoz.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
