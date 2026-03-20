Szijjártó PéterUkrajnaMerzmigrációnémet kancellár

Szijjártó Péter keményen válaszolt a Magyarországot támadó német kancellárnak

A kettővel ezelőtti német kancellár ugyanúgy volt kiakadva Magyarországra a migráció miatt, mint most Friedrich Merz Ukrajna miatt, azonban a magyaroknak volt igaza egy évtizeddel ezelőtt is, amikor a nyomásnak ellenálltunk – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

Forrás: MTI2026. 03. 20. 12:46
Szijjártó Péter tárcavezető kifejtette: – A jelek szerint a német kancellár továbbra is rendkívül ideges, feszült, és tovább fenyeget minket, hiszen hiába gyakoroltak óriási nyomást tegnap a magyar miniszterelnökre Brüsszelben, nem tudták elérni, hogy a kilencvenmilliárd eurós ukrán hadikölcsönhöz a támogatásunkat adjuk, hiszen az ukránok továbbra is – persze Berlinnel és Brüsszellel egyeztetve – olajblokád alatt tartanak minket.

Szijjártó Péter
„Mindaddig, amíg olajblokád alatt tartanak minket az ukránok, addig nem járulunk hozzá a kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönhöz. Ez mindenki számára világos, akárhogy is vannak kiakadva a németek, akárhogy is fenyegetőzik a német kancellár”– szögezte le, írta az MTI.

– De jusson eszünkbe, volt már valami hasonló eset körülbelül egy évtizeddel, két német kancellárral és vagy három német külügyminiszterrel ezelőtt? Igen, 2015, migrációs válság. Akkor ugyanígy fenyegettek minket a németek, akkor is ideges volt ránk a német kancellár, akkor is nyomást gyakoroltak a magyar miniszterelnökre, és megpróbálták elérni, hogy mi is beengedjük az illegális migránsokat. De mi ellenálltunk, kerítést építettünk, és nem engedtünk be egyetlen illegális migránst sem – idézte fel. 

– Elég, ha végigsétálnak a nagy német városok utcáin esténként, akkor látják, hogy igen, a magyaroknak volt igazuk. A magyaroknak volt igazuk akkor, amikor azt mondtuk, hogy mi nem engedünk be illegális bevándorlókat. Magyarország továbbra is a magyarok országa, egy biztonságos ország – mutatott rá.

– 2015-ben is tehát óriási volt rajtunk a nyomás Németországból, Berlinből, az aktuális német kancellár részéről, mi akkor is ellenálltunk, és igazunk lett. Most is nagy a nyomás rajtunk, most is ideges a német kancellár, de mi most is ellenállunk, és most is igazunk lesz. Mert az Ukrajnában zajló háború nem a mi háborúnk, nem a mi felelősségünk, nincsen közünk hozzá, ezért abból mi ki fogunk maradni, akármilyen ideges is a német kancellár – összegzett.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Horváth József
idezojelekTrump

Hatalmas kamu az állítólagos oroszveszély

Horváth József avatarja

Amit látunk, olvasunk, az egy tipikus dezinformációs kampány, amit a választásokra időzítettek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu