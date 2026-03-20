Szijjártó Péter keményen válaszolt a Magyarországot támadó német kancellárnak

„Mindaddig, amíg olajblokád alatt tartanak minket az ukránok, addig nem járulunk hozzá a kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönhöz. Ez mindenki számára világos, akárhogy is vannak kiakadva a németek, akárhogy is fenyegetőzik a német kancellár”– szögezte le, írta az MTI.

– De jusson eszünkbe, volt már valami hasonló eset körülbelül egy évtizeddel, két német kancellárral és vagy három német külügyminiszterrel ezelőtt? Igen, 2015, migrációs válság. Akkor ugyanígy fenyegettek minket a németek, akkor is ideges volt ránk a német kancellár, akkor is nyomást gyakoroltak a magyar miniszterelnökre, és megpróbálták elérni, hogy mi is beengedjük az illegális migránsokat. De mi ellenálltunk, kerítést építettünk, és nem engedtünk be egyetlen illegális migránst sem – idézte fel.

– Elég, ha végigsétálnak a nagy német városok utcáin esténként, akkor látják, hogy igen, a magyaroknak volt igazuk. A magyaroknak volt igazuk akkor, amikor azt mondtuk, hogy mi nem engedünk be illegális bevándorlókat. Magyarország továbbra is a magyarok országa, egy biztonságos ország – mutatott rá.

– 2015-ben is tehát óriási volt rajtunk a nyomás Németországból, Berlinből, az aktuális német kancellár részéről, mi akkor is ellenálltunk, és igazunk lett. Most is nagy a nyomás rajtunk, most is ideges a német kancellár, de mi most is ellenállunk, és most is igazunk lesz. Mert az Ukrajnában zajló háború nem a mi háborúnk, nem a mi felelősségünk, nincsen közünk hozzá, ezért abból mi ki fogunk maradni, akármilyen ideges is a német kancellár – összegzett.