Az RMDSZ elnöke is reagált az új román miniszterelnök-jelöltre

Rámutatott: az elmúlt hetek tanulsága azt mutatja, hogy kormányozni stabil parlamenti többséggel, világos programmal és felelős döntésekkel lehet.
Emlékeztetett, hogy Eugen Tomac miniszterelnök-jelölt épp emiatt lépett vissza, majd az államfő Adrian Vesteát, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusát, korábbi fejlesztési minisztert jelölte miniszterelnöknek.
A jelölés módja azonban kérdéseket vet fel: lehet-e a parlamenti és politikai realitások megkerülésével kezdeni a kormány felépítését, miközben a jelölés után kell tisztázni, van-e mögötte parlamenti támogatás, és hogyan viszonyul hozzá a Nemzeti Liberális Párt?
– fogalmazott bejegyzésében Kelemen Hunor.
Közölte: ha a miniszterelnök-jelölt tárgyalni hívja a szövetséget, meghallgatják a javaslatait, de felelős döntést hozni csak azután tudnak, ha már tájékoztatták őket, hogy a kormányfőjelölt milyen parlamenti többséggel, milyen kormányprogrammal és milyen miniszterekkel számol.
Az emberek joggal várják el, hogy az elhúzódó politikai bizonytalanság után Romániának működő kormánya legyen. A következő napokban ennek feltételeit kell tisztázni
– zárta bejegyzését Kelemen Hunor.
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