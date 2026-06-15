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Az RMDSZ elnöke is reagált az új román miniszterelnök-jelöltre

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A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szerint kérdéseket vet fel a kormányalakításra felkért Adrian Vestea jelölési módja. A szövetség csak a kormányának programja, összetétele és parlamenti támogatottsága ismeretében hoz felelős döntést – írta vasárnap este Facebook-oldalán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

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2026. 06. 15. 4:00
Kelemen Hunor (Forrás: Facebook / Kelemen Hunor)
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Rámutatott: az elmúlt hetek tanulsága azt mutatja, hogy kormányozni stabil parlamenti többséggel, világos programmal és felelős döntésekkel lehet.

Emlékeztetett, hogy Eugen Tomac miniszterelnök-jelölt épp emiatt lépett vissza, majd az államfő Adrian Vesteát, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusát, korábbi fejlesztési minisztert jelölte miniszterelnöknek.

A jelölés módja azonban kérdéseket vet fel: lehet-e a parlamenti és politikai realitások megkerülésével kezdeni a kormány felépítését, miközben a jelölés után kell tisztázni, van-e mögötte parlamenti támogatás, és hogyan viszonyul hozzá a Nemzeti Liberális Párt?

– fogalmazott bejegyzésében Kelemen Hunor.

Közölte: ha a miniszterelnök-jelölt tárgyalni hívja a szövetséget, meghallgatják a javaslatait, de felelős döntést hozni csak azután tudnak, ha már tájékoztatták őket, hogy a kormányfőjelölt milyen parlamenti többséggel, milyen kormányprogrammal és milyen miniszterekkel számol.

Az emberek joggal várják el, hogy az elhúzódó politikai bizonytalanság után Romániának működő kormánya legyen. A következő napokban ennek feltételeit kell tisztázni

– zárta bejegyzését Kelemen Hunor.

Adrain Vestea vasárnap hírtelevízióknak úgy nyilatkozott, hogy Ilie Bolojan kormányprogramját kívánja folytatni, melyen „egy vesszőt sem változtatna”. Azt is mondta: vannak számítások és biztosítékai arra, hogy kormánya a parlamentben mintegy 240 támogató szavazatot kapna. A jóváhagyásához 233 voks szükséges.

Az őt árulással vádoló PNL-s politikusoknak azt üzente: jelölése nem fenyegetést jelent a párt számára, hanem felelősséget és a Bolojan-kormány reformjainak folytatását. Ezáltal a PNL megerősítheti, hogy vállalja a kormányzást egy olyan időszakban, amikor Romániának stabilitásra van szüksége – írta Facebook-oldalán. 

A kormányfőjelölt szerint a PNL-nek ismét tárgyalóasztalhoz kell ülnie az Európa-barát pártokkal, és megoldást kell találni a kormányzás folytatására.

Nicusor Dan román államfő vasárnap reggel jelentette be, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselő visszaadta kormányalakítási megbízását, és helyette Adrian Vesteát, a PNL első alelnökét, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra.

Eugen Tomac azután mondott le a kormányalakítási megbízatásról, hogy a héten a jobbközép PNL és a centralista USR is bejelentette, hogy nem támogatja az általa megalakítani kívánt szakértői kormányt, így valószínűsíthető volt, hogy a Tomac-kabinet nem szerzi meg a beiktatásához szükséges parlamenti támogatást.

Borítókép: Kelemen Hunor (Forrás: Facebook / Kelemen Hunor)

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