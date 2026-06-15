Az RMDSZ elnöke is reagált az új román miniszterelnök-jelöltre

Adrain Vestea vasárnap hírtelevízióknak úgy nyilatkozott, hogy Ilie Bolojan kormányprogramját kívánja folytatni, melyen „egy vesszőt sem változtatna”. Azt is mondta: vannak számítások és biztosítékai arra, hogy kormánya a parlamentben mintegy 240 támogató szavazatot kapna. A jóváhagyásához 233 voks szükséges.

Az őt árulással vádoló PNL-s politikusoknak azt üzente: jelölése nem fenyegetést jelent a párt számára, hanem felelősséget és a Bolojan-kormány reformjainak folytatását. Ezáltal a PNL megerősítheti, hogy vállalja a kormányzást egy olyan időszakban, amikor Romániának stabilitásra van szüksége – írta Facebook-oldalán.