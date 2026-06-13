Nem támogatják Eugen Tomac kormányának beiktatását Romániában

Fritz rámutatott:
a döntés nem Tomac személye vagy a neki kormányalakítási megbízást adó Nicusor Dan államfő ellen szól, de az USR szerint a szakértői kormány döntéseiért senki sem vállalja a politikai felelősséget, ezért az nem fogja megoldani, csak elmélyíti a válságot.
Az USR szerint a jelenlegi ügyivő kormányban részt vevő PNL-nek, USR-nek és RMDSZ-nek kellene közösen kisebbségi kormányt alakítania, írta az MTI.
Borítókép: Eugen Tomac (Fotó: AFP)
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