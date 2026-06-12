Kiszivárogott Trump béketerve, Oroszország lángokban áll, de a NATO így is egy orosz támadástól tart

Lángba borította a migránserőszak Belfastot

Hétfő óta tartanak a bevándorlásellenes tüntetések Belfastban, bár csütörtökön már csillapodni látszottak a kedélyek. Az erőszakos megmozdulások kiváltó oka egy késelés volt, amely során egy bevándorló hátterű férfi rátámadt egy helyi lakosra, aki a hatóságok beszámolója szerint csak a szemtanúk közbelépésének köszönhetően maradt életben. A migráns megpróbálta levágni a férfi fejét. Az utcára vonuló maszkos tömeg autókat és házakat gyújtott fel az északír fővárosban és bevándorlásellenes jelszavakat skandáltak. Több esetben a rendőrség oszlatta fel a tüntetéseket.

Összezárnak az írek: elegük van a migrációból

– írta a közösségi oldalán megosztott videóhoz Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője.

Borítókép: Oroszország minden jel szerint készül egy NATO-val való összecsapásra (Fotó: AFP)