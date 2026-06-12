Kiszivárogott Trump béketerve, Oroszország lángokban áll, de a NATO így is egy orosz támadástól tart

Oroszország lángokban áll
Az éjszaka folyamán a Telegramon több orosz régióból csapásokat jelentettek. A helyi lakosok beszámolója szerint a hajnali órákban indult a támadás, ami a jelenlegi információk szerint sikeres is volt, miután nem sokkal később a Szamarai területen található Togliatti Kaucsuk petrolkémiai üzem területén felcsaptak a lángok.
Nem sokkal később Tatárföldön is akcióba lendültek az ukránok, ahol a nizsnyekamszki petrolkémiai üzemet vették célba.
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