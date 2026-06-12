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Kiszivárogott Trump béketerve, Oroszország lángokban áll, de a NATO így is egy orosz támadástól tart

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Napokon belül aláírhatják az amerikai–iráni egyetértési megállapodást, Oroszország lángokban áll a reggeli ukrán dróntámadás miatt, eközben a megszállt Krím is nyomás alatt van, emellett írtunk arról is, hogy a NATO orosz támadástól tart. A migrációs paktum pénteken életbe lépett, Belfastban pedig napok óta tüntetések zajlanak a migránserőszak miatt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 23:44
Oroszország minden jel szerint készül egy NATO-val való összecsapásra (Fotó: AFP)
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Oroszország lángokban áll

Az éjszaka folyamán a Telegramon több orosz régióból csapásokat jelentettek. A helyi lakosok beszámolója szerint a hajnali órákban indult a támadás, ami a jelenlegi információk szerint sikeres is volt, miután nem sokkal később a Szamarai területen található Togliatti Kaucsuk petrolkémiai üzem területén felcsaptak a lángok. 

Nem sokkal később Tatárföldön is akcióba lendültek az ukránok, ahol a nizsnyekamszki petrolkémiai üzemet vették célba. 

Ráadásul egyre komolyabb nehézségekkel szembesül az orosz megszállás alatt álló Krím félsziget ellátása, miután az ukrán hadsereg az elmúlt hetekben fokozta az orosz logisztikai útvonalak elleni támadásokat. A támadások a Krímet a Herszon és Zaporizzsja megyékkel összekötő hidakat és átkelőket is érintették. Ukrán közlések szerint csapás érte a Csonhar hidat, valamint Armianszk térségét is, ahol üzemanyagot és lőszert szállító teherautók semmisültek meg.

A Reuters beszámolója szerint az üzemanyaghiány már nemcsak a Krímben jelentkezik: mintegy egy tucat orosz régióból is hasonló problémákról érkeztek hírek. 

Oroszország felkészül egy újabb háborúra, már a célpont is megvan

Több katonai forrás is arról számolt be, hogy az oroszok növelték a katonai jelenlétet a balti országokkal közös határszakaszon. A hírszerzési és katonai jelentések szerint új laktanyák épülnek, Oroszország pedig minden jel szerint felkészül egy NATO-val való összecsapásra.

Nem hisszük, hogy csak a látszat kedvéért vannak ott állomásoztatva. Arról van szó, hogy később egy nagyobb konfliktusban találkozhassanak a NATO-val

– mondta Thomas Nilsson, a svéd hírszerzés vezetője. 

Pénteken életbe lépett a migrációs paktum

Habár a magyar miniszterelnök következetesen próbálja bagatellizálni a témát, pénteken életbe lépett a migrációs paktum, amit minden jel szerint hazánk is végrehajt majd. Habár már sejthető volt, hogy a magyar miniszterelnök és Brüsszel politikai megállapodásának része volt a paktum végrehajtása is, végül Magnus Brunner migrációért felelős biztos buktatta le a kormányfőt, aki arról beszélt, hogy:

A paktumban vannak ösztönzők és vannak szankciók is. A finanszírozáshoz, az uniós forrásokhoz csak akkor lehet hozzájutni, ha egy ország végrehajtja a paktumot

– fogalmazott a biztos. 

Lángba borította a migránserőszak Belfastot

Hétfő óta tartanak a bevándorlásellenes tüntetések Belfastban, bár csütörtökön már csillapodni látszottak a kedélyek. Az erőszakos megmozdulások kiváltó oka egy késelés volt, amely során egy bevándorló hátterű férfi rátámadt egy helyi lakosra, aki a hatóságok beszámolója szerint csak a szemtanúk közbelépésének köszönhetően maradt életben. A migráns megpróbálta levágni a férfi fejét. Az utcára vonuló maszkos tömeg autókat és házakat gyújtott fel az északír fővárosban és bevándorlásellenes jelszavakat skandáltak. Több esetben a rendőrség oszlatta fel a tüntetéseket.

Összezárnak az írek: elegük van a migrációból

– írta a közösségi oldalán megosztott videóhoz Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője.

Borítókép: Oroszország minden jel szerint készül egy NATO-val való összecsapásra (Fotó: AFP)

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