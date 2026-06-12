benzinkútellátásorosz–ukrán háborúKrím

Valami nagyon nincs rendben: sorra ürülnek ki a benzinkutak, az ellátás akadozik

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Egyre komolyabb nehézségekkel szembesül az orosz megszállás alatt álló Krím félsziget ellátása, miután az ukrán hadsereg az elmúlt hetekben fokozta az orosz logisztikai útvonalak elleni támadásokat. A Reuters helyszíni tudósítói szerint Szevasztopolban, a félsziget legnagyobb városában számos benzinkút kifogyott az üzemanyagból, míg Jevpatorijában hosszú sorok alakultak ki az egyetlen működő töltőállomásnál.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 9:46
Üzemanyagtöltő-állomás (Illusztráció – Pezzetta Umberto)
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A Krím ellátása nagyrészt a félszigettől északra fekvő, orosz megszállás alatt álló ukrán területeken át vezető közúti és vasúti útvonalakon keresztül történik. Ezeket a kapcsolatokat az ukrán hadsereg rendszeresen támadja. Korábban az üzemanyag egy része a feodoszijai olajterminálon keresztül érkezett a félszigetre, ám ez az útvonal is kiesett, miután Ukrajna áprilisban csapást mért a létesítményre.

Az ellátási problémák egy szélesebb ukrán hadművelet részét képezik, amely az orosz logisztikai hálózat megbénítását célozza a megszállt dél-ukrajnai területeken. Az ukrán erők az utóbbi időben különösen az R–280-as autóutat támadják, amely Rosztov-na-Donut köti össze a megszállt Krímmel Mariupolon és Melitopolon keresztül. Az útvonal kulcsszerepet játszik az orosz utánpótlás szállításában.

Ukrán katonai források és nyílt forrású elemzők szerint a katonai teherszállítás volumene ezen az útvonalon az elmúlt hetekben akár 71 százalékkal is visszaeshetett. Az ukrán hadvezetés célja, hogy az orosz erők még a frontvonaltól távolabb se tudják biztonságosan mozgatni az utánpótlást – írja a Kyiv Post.

A támadások a Krímet a megszállt Herszon és Zaporizzsja megyékkel összekötő hidakat és átkelőket is érintették. Ukrán közlések szerint csapás érte a Csonhar hidat, valamint Armianszk térségét is, ahol üzemanyagot és lőszert szállító teherautók semmisültek meg.

A Reuters beszámolója szerint az üzemanyaghiány már nemcsak a Krímben jelentkezik: mintegy egy tucat orosz régióból is hasonló problémákról érkeztek hírek. 

Moszkva ugyanakkor továbbra is tagadja, hogy rendszerszintű ellátási válság alakult volna ki. Eközben az állami tulajdonú Sberbank arra figyelmeztetett, hogy az emelkedő üzemanyagárak további inflációs kockázatot jelentenek az orosz gazdaság számára.

Borítókép: Üzemanyagtöltő-állomás. Képünk illusztráció (Fotó: Pezzetta Umberto)

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