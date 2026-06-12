Valami nagyon nincs rendben: sorra ürülnek ki a benzinkutak, az ellátás akadozik

A Krím ellátása nagyrészt a félszigettől északra fekvő, orosz megszállás alatt álló ukrán területeken át vezető közúti és vasúti útvonalakon keresztül történik. Ezeket a kapcsolatokat az ukrán hadsereg rendszeresen támadja. Korábban az üzemanyag egy része a feodoszijai olajterminálon keresztül érkezett a félszigetre, ám ez az útvonal is kiesett, miután Ukrajna áprilisban csapást mért a létesítményre.

Az ellátási problémák egy szélesebb ukrán hadművelet részét képezik, amely az orosz logisztikai hálózat megbénítását célozza a megszállt dél-ukrajnai területeken. Az ukrán erők az utóbbi időben különösen az R–280-as autóutat támadják, amely Rosztov-na-Donut köti össze a megszállt Krímmel Mariupolon és Melitopolon keresztül. Az útvonal kulcsszerepet játszik az orosz utánpótlás szállításában.

Ukrán katonai források és nyílt forrású elemzők szerint a katonai teherszállítás volumene ezen az útvonalon az elmúlt hetekben akár 71 százalékkal is visszaeshetett. Az ukrán hadvezetés célja, hogy az orosz erők még a frontvonaltól távolabb se tudják biztonságosan mozgatni az utánpótlást – írja a Kyiv Post.