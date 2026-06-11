ukrán dróntámadásorosz olajfinomítóorosz-ukrán háborúKrím

Oroszország tehetetlen az ukrán drónoffenzívával szemben + videó

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Az elmúlt napokban Ukrajna soha nem látott mértékű drónhadjáratot folytat orosz és a megszállt területek ellen egyaránt. A támadássorozat következtében az egyik legnagyobb oroszországi kőolajfeldolgozó üzemben tűz volt, a Krím félszigeten több helyszínen is detonációk hallatszottak és legalább 31 területen akadozik az üzemanyagellátás. Zelenszkij elnök szerint mindez csupán előjáték, és a legrosszabb csak ezután jön.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 14:58
Zelenszkij drónokkal a háttérben (Fotó: AFP)
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Az éjjel a Krím félsziget több pontján is robbanások hallatszottak, helyi Telegram-csatornák tüzekről számoltak be Szimferopolban és Szevasztopolban – a légiriadó helyi idő szerint hajnali 4 óráig volt érvényben. Csapások érték a Kozacsa-, a Komyshova- és a Sztrilecka-öböl környékét, egy katonai létesítményt is beleértve. Armjanszk közelében is működésbe lépett az orosz légvédelem, drónok haladtak át egy közúti híd felett, megrongálva a szerkezetet és több teherautót lángra lobbantva. Helyi beszámolók szerint ezzel a félsziget szárazföldi bejáratainál már egyetlen ép híd sem maradt.

Bezárnak a benzinkutak

A független orosz 7×7 portál szerint június 10-ig legalább 25 orosz régióban lépett fel üzemanyaghiány. Ha a megszállt ukrán területeket – a Krímet, Szevasztopolt, valamint a luhanszki, donyecki, herszoni és zaporizzsjai körzetek egyes részeit – is beleszámítjuk, ez a szám 31-re emelkedik. A krasznodari területen benzinkutak zártak be, az üzemanyag ára pedig körülbelül 50 százalékkal haladja meg a hivatalos árakat. A hiányt nagyrészt az ukrán támadásoknak tulajdonítják.

A Bloomberg szerint 2026 januárja és májusa között 38-szor ért csapás orosz olajfinomítókat, ebből 16 csak idén májusban történt.

Elvágják a Krímet Oroszországtól?

Szevasztopolban, az orosz Fekete-tengeri flotta központjában szintén üzemanyaghiány van. Az ukrán csapások az ellátási útvonalakat vették célba, az üzemanyagot szállító kamionok nem jutnak el a félszigetre. A helyi kormányzó, Mihail Razvozsajev szerdán este arra kérte a lakosokat, hogy ne álljanak sorba másnap a töltőállomásoknál, a meglévő üzemanyagjegyeket érvénytelenítik, és csütörtökön újakat bocsátanak ki. 

A Krímet Oroszország 2014-ben annektálta, és a múlt hónapban jegyrendszert vezettek be az üzemanyag-elosztásra a félszigeten tapasztalható hiány miatt.

Csütörtök hajnalban Szevasztopolt újabb ukrán dróntámadás érte és célkeresztbe került a megszállt Mariupol kikötője is. A támadássorozat illeszkedett az ukrán stratégiába, amelynek részeként a Krím orosz utánpótlását kívánják elvágni. Az ukrán erők a napokban a Herszont a Krímmel összekötő hidakat is támadták, és a frontvonaltól több mint 900 kilométerre lévő szamarai régióban szintén nagyszabású dróntámadás zajlott, amelynek hatására a Rosznyefty leállította a kujbisevi finomítóját.

Az ukrán dróntámadásokról videó is készült

Magyar’s Birds, az ukrán fegyveres erők 414. önálló dandárja június 10-én a szamarai kujbisevi finomítóval vette fel a listájára a 25. megtámadott orosz olajipari létesítményt május 1. óta – közölte az alakulat. A dandár az USF 1. önálló központjával, a különleges műveleti erőkkel és a katonai hírszerzéssel (DIU) közösen hajtotta végre a csapást. Május 1. és június 10. között az ukrán erők öt nagy finomítón kívül további tíz üzemanyagraktárt és kőolajszivattyú-állomást is megtámadtak, köztük több krími létesítményt és a leningrádi, tulai, illetve volgográdi régióban lévő objektumokat is.

Zelenszkij elnök mindezek után ismét leszögezte: ez még csak a kezdet, és a csapások intenzitása tovább fog fokozódni.

Borítókép: Zelenszkij drónokkal a háttérben (Fotó: AFP)

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