Oroszország tehetetlen az ukrán drónoffenzívával szemben + videó

Magyar’s update on the occupiers’ fuel stability and its confident march toward the age of draft animals:



Not quite an oil funeral for now, but the 25th worm oil pour-house in the swamps has now been added to the USF Birds tally. Emphasis on “for now”.



Between May 1 and June… pic.twitter.com/0EJG7tn6ni — 414 Magyar's Birds (@414magyarbirds) June 10, 2026

Az éjjel a Krím félsziget több pontján is robbanások hallatszottak, helyi Telegram-csatornák tüzekről számoltak be Szimferopolban és Szevasztopolban – a légiriadó helyi idő szerint hajnali 4 óráig volt érvényben. Csapások érték a Kozacsa-, a Komyshova- és a Sztrilecka-öböl környékét, egy katonai létesítményt is beleértve. Armjanszk közelében is működésbe lépett az orosz légvédelem, drónok haladtak át egy közúti híd felett, megrongálva a szerkezetet és több teherautót lángra lobbantva. Helyi beszámolók szerint ezzel a félsziget szárazföldi bejáratainál már egyetlen ép híd sem maradt.

Bezárnak a benzinkutak

A független orosz 7×7 portál szerint június 10-ig legalább 25 orosz régióban lépett fel üzemanyaghiány. Ha a megszállt ukrán területeket – a Krímet, Szevasztopolt, valamint a luhanszki, donyecki, herszoni és zaporizzsjai körzetek egyes részeit – is beleszámítjuk, ez a szám 31-re emelkedik. A krasznodari területen benzinkutak zártak be, az üzemanyag ára pedig körülbelül 50 százalékkal haladja meg a hivatalos árakat. A hiányt nagyrészt az ukrán támadásoknak tulajdonítják.

A Bloomberg szerint 2026 januárja és májusa között 38-szor ért csapás orosz olajfinomítókat, ebből 16 csak idén májusban történt.

Elvágják a Krímet Oroszországtól?

Szevasztopolban, az orosz Fekete-tengeri flotta központjában szintén üzemanyaghiány van. Az ukrán csapások az ellátási útvonalakat vették célba, az üzemanyagot szállító kamionok nem jutnak el a félszigetre. A helyi kormányzó, Mihail Razvozsajev szerdán este arra kérte a lakosokat, hogy ne álljanak sorba másnap a töltőállomásoknál, a meglévő üzemanyagjegyeket érvénytelenítik, és csütörtökön újakat bocsátanak ki.

A Krímet Oroszország 2014-ben annektálta, és a múlt hónapban jegyrendszert vezettek be az üzemanyag-elosztásra a félszigeten tapasztalható hiány miatt.

Csütörtök hajnalban Szevasztopolt újabb ukrán dróntámadás érte és célkeresztbe került a megszállt Mariupol kikötője is. A támadássorozat illeszkedett az ukrán stratégiába, amelynek részeként a Krím orosz utánpótlását kívánják elvágni. Az ukrán erők a napokban a Herszont a Krímmel összekötő hidakat is támadták, és a frontvonaltól több mint 900 kilométerre lévő szamarai régióban szintén nagyszabású dróntámadás zajlott, amelynek hatására a Rosznyefty leállította a kujbisevi finomítóját.