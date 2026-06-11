Brüsszelnek megint nem osztottak lapot: Trump emberei tárgyalóasztalhoz ülnek az oroszokkal

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy az amerikai képviselőket bármikor szívesen látják Moszkvában.

A bejelentés újabb jele annak, hogy a felek továbbra is fenntartják a kommunikációs csatornákat, és folytatják az egyeztetéseket a kétoldalú kapcsolatok és a nemzetközi kérdések rendezése érdekében.

Borítókép: Vlagyimir Putyin, Steve Witkoff és Jared Kushner (Fotó: AFP)