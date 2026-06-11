Brüsszelnek megint nem osztottak lapot: Trump emberei tárgyalóasztalhoz ülnek az oroszokkal

Dmitrijev a Berliner Zeitungnak adott interjújában arról beszélt, hogy az orosz és az amerikai fél között folyamatos a kapcsolattartás, és az elmúlt napokban több egyeztetésre is sor került.
Nem szeretnék konkrét időpontot megjelölni, de folyamatos kapcsolatban állunk. Többször beszéltünk ezen a héten, és arra számítok, hogy előbb-utóbb előrelépés történik. Júniusban pedig egy hivatalos találkozóra is sor kerülhet
– fogalmazott.
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