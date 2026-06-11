Brüsszelnek megint nem osztottak lapot: Trump emberei tárgyalóasztalhoz ülnek az oroszokkal

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Újabb egyeztetésekre készül Moszkva és Washington. Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője szerint júniusban személyes találkozóra kerülhet sor Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 9:06
Vlagyimir Putyin orosz elnök üdvözli Steve Witkoff amerikai különmegbízottat és Donald Trump amerikai elnök vejét, Jared Kushnert (Fotó: AFP)
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Dmitrijev a Berliner Zeitungnak adott interjújában arról beszélt, hogy az orosz és az amerikai fél között folyamatos a kapcsolattartás, és az elmúlt napokban több egyeztetésre is sor került.

Nem szeretnék konkrét időpontot megjelölni, de folyamatos kapcsolatban állunk. Többször beszéltünk ezen a héten, és arra számítok, hogy előbb-utóbb előrelépés történik. Júniusban pedig egy hivatalos találkozóra is sor kerülhet

– fogalmazott.

A tervezett egyeztetésről a múlt héten Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója is beszélt. Elmondása szerint jelenleg az amerikai küldöttség oroszországi látogatásának előkészítése zajlik, a végleges időpontokról azonban még nem született döntés.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy az amerikai képviselőket bármikor szívesen látják Moszkvában.

A bejelentés újabb jele annak, hogy a felek továbbra is fenntartják a kommunikációs csatornákat, és folytatják az egyeztetéseket a kétoldalú kapcsolatok és a nemzetközi kérdések rendezése érdekében.

Borítókép: Vlagyimir Putyin, Steve Witkoff és Jared Kushner (Fotó: AFP)

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