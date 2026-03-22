Steve Witkoff beszámolt az amerikai–ukrán tárgyalásokról

Az amerikai elnök különmegbízottjának vezetésével ismét tárgyalóasztalhoz ült az ukrán és az amerikai delegáció. Steve Witkoff konstruktívnak nevezte a megbeszéléseket, valamint jelezte, hogy az Egyesült Államok továbbra is nagy jelentőséget tulajdonít a béke megteremtésének – írja az Origo.

Az Egyesült Államok és Ukrajna ismét tárgyalt a békéről Miamiban, ami az amerikai elnök különmegbízottja szerint konstruktív volt. Steve Witkoff egyúttal hangsúlyozta, hogy Donald Trump továbbra is kiemelt figyelmet fordít az orosz–ukrán háború lezárására.

Az ukrán beszámolók szerint az ezúttal csak kétoldalú tárgyaláson a „kulcsfontosságú kérdéseket és a következő lépéseket” vitatták meg. A Kreml a hírre reagálva közölte, hogy a háromoldalú megbeszélések jelenleg az Egyesült Államok „más prioritásai miatt” szünetelnek. Viktor Vodolatszkij, a az orosz duma külügyi bizottságának első alelnöke a tárgyalás kapcsán jelezte, hogy véleménye szerint Zelenszkij nem fog békét kötni, „mert a Nyugat nem akarja”. Steve Witkoff ugyanakkor konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat.

Today in Florida, U.S. and Ukrainian delegations held constructive meetings as part of ongoing mediation efforts, with discussions focused on narrowing and resolving remaining items to move closer to a comprehensive peace agreement.



The American delegation included Special Envoy… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) March 21, 2026

„Az amerikai és az ukrán delegációk megbeszéléseket tartottak a folyamatban lévő közvetítési erőfeszítések részeként” – fogalmazott közösségi oldalán. Az amerikai delegáció tagjai között volt Jared Kushner, valamint Josh Gruenbaum, a Fehér Ház főtanácsadói, valamint Chris Curran, a külügyminisztérium főtanácsadója, aki először ült a tárgyalóasztalnál. A különmegbízott egyúttal ismét kiemelte, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a béketeremtés iránt, amelyet a globális stabilitás szempontjából is kiemelt jelentőségűnek tart.

Üdvözöljük a fennmaradó kérdések megoldására irányuló folyamatos elkötelezettséget, elismerve annak fontosságát a tágabb globális stabilitás szempontjából

– írta közösségi oldalán Witkoff.