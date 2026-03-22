Steve Witkoff beszámolt az amerikai–ukrán tárgyalásokról

Az amerikai elnök különmegbízottja szerint konstruktív megbeszélést folytatott az Egyesült Államok és Ukrajna. A Miamiban tartott egyeztetésről Steve Witkoff azt mondta, hogy az amerikai kormányzat Donald Trump elnök vezetésével továbbra is kiemelt jelentőséget tulajdonít a háború lezárásának.

2026. 03. 22. 14:03
Az amerikai elnök különmegbízottjának vezetésével ismét tárgyalóasztalhoz ült az ukrán és az amerikai delegáció. Steve Witkoff konstruktívnak nevezte a megbeszéléseket, valamint jelezte, hogy az Egyesült Államok továbbra is nagy jelentőséget tulajdonít a béke megteremtésének – írja az Origo. 

Az Egyesült Államok és Ukrajna ismét tárgyalt a békéről Miamiban, ami az amerikai elnök különmegbízottja szerint konstruktív volt. Steve Witkoff egyúttal hangsúlyozta, hogy Donald Trump továbbra is kiemelt figyelmet fordít az orosz–ukrán háború lezárására. 

Az ukrán beszámolók szerint az ezúttal csak kétoldalú tárgyaláson a „kulcsfontosságú kérdéseket és a következő lépéseket” vitatták meg. A Kreml a hírre reagálva közölte, hogy a háromoldalú megbeszélések jelenleg az Egyesült Államok „más prioritásai miatt” szünetelnek. Viktor Vodolatszkij, a az orosz duma külügyi bizottságának első alelnöke a tárgyalás kapcsán jelezte, hogy véleménye szerint Zelenszkij nem fog békét kötni, „mert a Nyugat nem akarja”. Steve Witkoff ugyanakkor konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat. 

„Az amerikai és az ukrán delegációk megbeszéléseket tartottak a folyamatban lévő közvetítési erőfeszítések részeként” – fogalmazott közösségi oldalán. Az amerikai delegáció tagjai között volt Jared Kushner, valamint Josh Gruenbaum, a Fehér Ház főtanácsadói, valamint Chris Curran, a külügyminisztérium főtanácsadója, aki először ült a tárgyalóasztalnál. A különmegbízott egyúttal ismét kiemelte, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a béketeremtés iránt, amelyet a globális stabilitás szempontjából is kiemelt jelentőségűnek tart.

Üdvözöljük a fennmaradó kérdések megoldására irányuló folyamatos elkötelezettséget, elismerve annak fontosságát a tágabb globális stabilitás szempontjából

– írta közösségi oldalán Witkoff.

A tárgyalásokat követően Rustem Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a találkozó a „kulcsfontosságú kérdésekre és a következő lépésekre” összpontosított.

„Különös figyelmet fordítottunk a megközelítések összehangolására a gyakorlati eredmények felé vezető további előrelépés érdekében” – írta.

 

Az ukrán küldöttségben Umerov mellett helyet kapott Kiril Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője, David Arakhamia, a Nép Szolgája frakció vezetője és Szerhij Kiszlicja, Zelenszkij hivatalának első helyettes vezetője. A megbeszélések a tervek szerint vasárnap tovább folytatódnak. 

Borítókép: Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja (Fotó: AFP)

Kényszersorozás Ukrajnában: nem szűnik az erőszak + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekAndrej Babis

Lesznek még milliók is

Bayer Zsolt avatarja

Feszülten várunk.

