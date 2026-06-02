A Tisza Párt képviselője is támadja az önazonosságot védő törvényt

Mint ismert, ellenzéki lapok és balliberális roma szervezetek is kampányt kezdtek az önazonossági törvény ellen. A kampány egyik fő eleme, hogy romaellenesnek állítják be a jogszabályt, amely lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy feltételhez kössék a településre való beköltözést. Mindeközben pedig ezek a szervezetek és a képviselőik, semaitizálva a roma társadalmat, azt a látszatot igyekszenek kelteni, mintha a cigányság nagy része nem lenne képes megugrani a települések által támasztott olyan követelményeket, mint az érettségi bizonyítvány vagy a munkáltatói igazolás megléte.

A kampányt Horváth Aladár korábbi SZDSZ-es országgyűlési képviselőhöz köthető Roma Sajtóközpont kezdte, amely elsőként tette térképre, hogy mely településeken lépett életbe olyan rendelkezés, amely állítólag korlátozná a romák betelepülését. Ezt követően pedig a Roma Parlament, amelynek történetesen Horváth Aladár az elnöke, panasszal fordult az Európai Bizottsághoz az önazonossági törvény miatt. A Roma Parlament beállítottságát jól mutatja, hogy februárban a szervezet elnöke Donald Trumpot és Orbán Viktor magyar miniszterelnököt okolta, amiért nem folytathatta tovább jogvédő munkáját, mert elapadtak a külföldi pénzügyi források.

A Roma Parlament – Polgárjogi Mozgalom ugyanis az elmúlt években nagyrészt külföldi pályázati pénzekből, illetve magánadományokból tudott működni. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke által jegyzett rendelet értelmében azonban a USAID által finanszírozott, a roma jogvédelemre és közösségépítésre fókuszáló pályázatok kifizetéseit január végén azonnali hatállyal leállították. Horváth Aladár nemrég a Tisza Párt irányába kezdett mozogni, egy májusi, a Népszavának adott interjújában ugyanis a „gyökeres változás” szükségességéről beszélt, amelyet az új kormány biztosíthatna.