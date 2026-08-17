Hamarosan jön a FOLKudvar, az Erdélyi Hagyományok Háza seregszemléje a Kolozsvári Magyar Napokon

Vasárnapra is marad szépszámú program. A legkisebbeket ölbeli játékokkal várják, a dalolni vágyók a Szépen szól a fülemüle foglalkozáson gyarapodhatnak énektudásban. Délután a már említett koncert harmadik részét élvezhetik a fáradhatatlanok, s ezt követi az ünnepélyes Udvarzárás.
A 17. Kolozsvári Magyar Napok ünnepélyes nyitógáláján a Magyar Állami Népi Együttes „Szállj el, madár…” – Kallós Zoltán öröksége című új előadása tiszteleg Kallós Zoltán születésének 100. évfordulója alkalmából a kivételes életmű előtt.
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