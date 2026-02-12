„Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk”

A Kallós Zoltán-emlékév március 24-én a budapesti Művészetek Palotájában rendezendő gálaesttel rajtol, négy nappal később, 28-án pedig a kolozsvári operában idézik meg a legendás néprajzkutató emlékét.

Fotó: Kallós Zoltán Alapítvány

Kallós Zoltán öröksége

Miközben ez alig több puszta szólamnál, hiszen Kallós Zoltán 2018-as halála óta is folyamatosan jelen van a népi kultúra ápolói, megélői és művelői körében. Ennek a meggyőződésüknek adtak hangot a rendezvénysorozat indulását hivatalosan is bejelentő kolozsvári sajtótájékoztató résztvevői, Kelemen László, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány elnöke, Balla Ferenc, a Kallós Alapítvány igazgatója, Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója és Szép Gyula, a Kallós Alapítvány alelnöke, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója. Abban is egyetértettek, hogy az összetartozás és összefogás szükségessége a kallósi örökség jegyében is nyilvánvaló volt, hiszen az életmű teljességre törekvő bemutatása csakis valamennyi szereplő tevékeny hozzájárulása révén lehetséges. Balla Ferenc, a Kallós Zoltán Alapítvány igazgatója is egyértelműsítette:

a három intézmény együtt szeretné felmutatni a Kárpát-medencének és a világnak Kallós Zoltán örökségét. Abban a szellemben, amelyet Zoli bácsi is vallott: „Nem a ládának gyűjtök, hanem azért, hogy használjuk.”

Balla Ferenc mindenkit arra biztatott, hogy csatlakozzon a programsorozathoz, amelyhez egységes kommunikációs felületet tudnak biztosítani.

Programok Budapesten és Kolozsváron

A két eseményre más-más koncepcióval készülnek, mondta el mindkét nyitógála szerkesztőjeként Kelemen László. A március 24-i budapesti, Müpában tartandó, Ritka magyar című műsorban a Magyar Állami Népi Együttes és az Udvarhely Néptáncműhely táncban mutatja be Kallós Zoltán életútját. Közben színpadra lépnek vele személyes kapcsolatban álló művészek is, mint például Sebestyén Márta, a Muzsikás együttes vagy Csoóri Sándor. Az erdélyi programok március 28-án kezdődnek a Kolozsvári Magyar Operában tartandó gálaműsorral. A kincses városi előadás Kolozsvár „tűzfészek” szerepét hangsúlyozza, Kallós Zoltán és hozzá kapcsolódó személyek az erdélyi táncházmozgalomban játszott szerepének történelmi jelentőségére épít. Kolozsváron legendás adatközlők is fellépnek, a kezdést a magyarszováti Dezső Erzsébet nótafa színpadra lépése jelenti majd, aki a gálaműsor végén saját dalait hallgatja meg gyerekelőadásban. Közben

fellépnek az első táncházas generáció képviselői is.

A Hagyományok Háza a táncház napját is Kallós Zoltán emlékének szenteli

A Hagyományok Háza főigazgatója, Both Miklós elmondta, hogy az intézmény valamennyi szombati táncháza az emlékév jegyében zajlik. A tematikát több nagy fesztiválra is elviszik, köztük a Művészetek Völgyébe és Tusványosra is. Az emlékév a ház egyéb tevékenységeikben, archívumi, oktatási és digitalizálási munkájában is megjelenik, rendeznek konferenciát is Kallós munkásságáról.