Fő a kávé – Kávétörténeti időutazás a régi kotyogósoktól az eszpresszógépekig + galéria

Nagy érdeklődés kísérte a Fő a kávé című kiállítás megnyitóját. Nem véletlenül, hiszen a kávé illata és íze életünk fontos része. A tárlat több tematikus szekción keresztül mutatja be a kávézáshoz kapcsolódó életérzést. Ahogyan a frissen őrölt kávé illata lassan betölti a teret, úgy bontakozik ki a kávé története is: az első pesti kávéméréssel indul, érinti a reformkori kávézást, Petőfi Sándor és a Pilvax kávéház világát, bemutatja a főúri kávéházak eleganciáját, a New York, a Centrál és a Hadik pezsgő világát, társadalmi szerepét, az értelmiségi és művészvilág találkozási pontjait, kitér a második világháborút követő eszpresszókra és a mai új hullámos kávékultúrával zár. A kiállítás végére érve megértjük azt is, hogyan vált a kávé a mindennapjaink elengedhetetlen részévé.

A tárlat több tematikus szekción keresztül mutatja be a kávé jelentőségét az életünkben Fotó: Ladóczki Balázs

A kávé elkészítésének eszközei a kezdetektől napjainkig

A hazai műszaki örökség gondozójaként a Kazinczy utcai Elektrotechnikai Gyűjteményben a kávékészítés eszközeit is szemléltetik a kezdetektől napjainkig. Betekintést nyerhetünk például abba, hogy Petőfi korában hogyan rotyogott az üstben a feketeleves, láthatjuk az olasz eszpresszógépek „első Ferrariját”, amelyet ikonikus tervezés, precíz mérnöki munka és páratlan teljesítmény jellemez. Az E61-t 1961-ben mutatták be, ez volt az első kávégép, amely a villanymotorra szerelt forgólapátos szivattyújával már képes volt folyamatosan kilenc bar nyomást biztosítani, ami stabilabb, íz gazdagabb kivonatot készített a klasszikus karos gépekhez képest.