kiállításkávéMagyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

Fő a kávé – Kávétörténeti időutazás a régi kotyogósoktól az eszpresszógépekig + galéria

Háromszáz év kávétörténetébe kóstolhatunk bele Budapesten, az Elektrotechnikai Gyűjteményben. A most megnyílt Fő a kávé című kiállítás a kávézás kultúr-, technikatörténeti és gasztronómiai különlegességeit tárja elénk a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum rendezésében. Bepillanthatunk a kávézás és kávékészítés kultúrtörténetébe Bécs 1683-as ostromától a virágzó pesti kávéházakon keresztül napjaink kávézási szokásaiig. A kávézás kiemelkedő társadalmi jelentőségén túl a kávégépek technológiai fejlődését is megismerhetjük az időszaki tárlaton a régi kotyogósoktól a gépészmérnöki precizitással készült eszpresszógépekig.

Bényei Adrienn
2026. 03. 05. 5:15
A kávégépek technológiai fejlődését is megismerhetjük az időszaki tárlaton Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy érdeklődés kísérte a Fő a kávé című kiállítás megnyitóját. Nem véletlenül, hiszen a kávé illata és íze életünk fontos része. A tárlat több tematikus szekción keresztül mutatja be a kávézáshoz kapcsolódó életérzést. Ahogyan a frissen őrölt kávé illata lassan betölti a teret, úgy bontakozik ki a kávé története is: az első pesti kávéméréssel indul, érinti a reformkori kávézást, Petőfi Sándor és a Pilvax kávéház világát, bemutatja a főúri kávéházak eleganciáját, a New York, a Centrál  és a Hadik pezsgő világát, társadalmi szerepét, az értelmiségi és művészvilág találkozási pontjait, kitér a második világháborút követő eszpresszókra és a mai új hullámos kávékultúrával zár. A kiállítás végére érve megértjük azt is, hogyan vált a kávé a mindennapjaink elengedhetetlen részévé.

kávé
A tárlat több tematikus szekción keresztül mutatja be a kávé jelentőségét az életünkben Fotó: Ladóczki Balázs

A kávé elkészítésének eszközei a kezdetektől napjainkig

A hazai műszaki örökség gondozójaként a Kazinczy utcai Elektrotechnikai Gyűjteményben a kávékészítés eszközeit is szemléltetik a kezdetektől napjainkig. Betekintést nyerhetünk például abba, hogy Petőfi korában hogyan rotyogott az üstben a feketeleves, láthatjuk az olasz eszpresszógépek „első Ferrariját”, amelyet ikonikus tervezés, precíz mérnöki munka és páratlan teljesítmény jellemez. Az E61-t 1961-ben mutatták be, ez volt az első kávégép, amely a villanymotorra szerelt forgólapátos szivattyújával már képes volt folyamatosan kilenc bar nyomást biztosítani, ami stabilabb, íz gazdagabb kivonatot készített a klasszikus karos gépekhez képest.

Fő a kávé kiállítás megnyitója
Fő a kávé kiállítás megnyitója
Fő a kávé kiállítás megnyitója
Fő a kávé kiállítás megnyitója
Fő a kávé kiállítás megnyitója
Fő a kávé kiállítás megnyitója
Fő a kávé kiállítás megnyitója
Fő a kávé kiállítás megnyitója
Fő a kávé kiállítás megnyitója
Fő a kávé kiállítás megnyitója
Fő a kávé kiállítás megnyitója
Fő a kávé kiállítás megnyitója
Fő a kávé kiállítás megnyitója
Fő a kávé
Fő a kávé kiállítás megnyitója
Fő a kávé
Fő a kávé kiállítás megnyitója
Fő a kávé kiállítás megnyitója
Fő a kávé kiállítás megnyitója
Fő a kávé kiállítás megnyitója
Fő a kávé kiállítás megnyitója
1/23 Megnyílt a Fő a kávé időszaki kiállítás

A kiállítás megnyitóján Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója hangsúlyozta, hogy ez az esemény két okból is jelentős a múzeum történetében: – 

Egyrészt azért, mert egy év kényszerű szünet után végre újra önálló időszaki tárlatot tudott nyitni a múzeum, másrészt pedig azért, mert tíz év után első ízben nemcsak egy új kiállítás, hanem egy új kiállítóhely is nyílik a mai naptól kezdve.

Hozzátette: 2009 óta a Magyar Műszaki Múzeum és a Magyar Közlekedési Múzeum egy intézményként őrzi és mutatja be az ország műszaki és a közlekedési emlékeit. 

Az elmúlt öt-hat évben ugyanakkor szinte kizárólag a közlekedési muzeológia területén rendeztek kiállításokat, éppen ezért határozták el, hogy végre lehetőséget biztosítanak a műszaki muzeológia számára is.

Fő a kávé kiállítás megnyitója
Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója Fotó: Ladóczki Balázs

Elmondta, hogy az elmúlt évtizedek során több száz, a kávézással összefüggő tárgyat gyűjtöttek össze muzeológus kollégái. A múzeumnak ráadásul az elmúlt évben sikerült szert tennie egy jelentősebb, a hazai gyártású kávégépekre építő gyűjteményre, amely így a kiállítás egyik legfontosabb gondolatát képezi. Megjegyezte, hogy a tárlat műszaki múzeumhoz illően, mindenekelőtt a kávékészítés eszközeinek fejlődésén keresztül közelít a kávézás történetéhez, de ez természetesen sokkal több a technikai eszközök történeténél.

A teljesség igénye nélkül megismerkedhetünk a kávéfogyasztás szertartásának első magyar nyelvű említésével Mikes Kelemen levelein keresztül, majd betekintünk a Pilvax világába Petőfivel, a New York, Hadik, Central kávéházakba Karinthyval, hogy végül Cseh Tamás kalauzoljon végig bennünket a Kádár-kori eszpresszók világán

– mutatott rá.

A kiállítás szövegeinek nagyobbik részét QR-kódok segítségével mutatják be a látogatóknak, hatalmas anyagot gyűjtöttek össze. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, továbbá a Petőfi Irodalmi Múzeum közreműködésének köszönhetően a technikatörténet mellett megismerkedhetünk a kávézás kultúr-, valamint gasztrotörténeti vetületeivel, illetve változatos programokkal is készülnek. 

A tárlaton az MTMR kávészaküzlet és kávézó várja a látogatókat, ahol a megszerzett élmények valódi ízekkel egészülnek ki a koffeintől a forró csokoládéig.

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu