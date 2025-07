Angol mozdonyoktól a japán szupervonatokig

A relikviák számát a közönség is gazdagíthatja, ugyanis a tárlat egy külön szekciója lehetőséget ad arra, hogy a látogatók is hozzátegyék saját vasúti élményüket, visszaemlékezéseiket, ezzel is hangsúlyozva, hogy a vasút története nemcsak a mozdonyokról és a mérföldkövekről szól, hanem kezdetektől fogva összeköti az embereket.