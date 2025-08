„Vizelni sem tudtam mibe” – különös vallomás Ronnie O'Sullivan meccse után

A május elején lezárult világbajnokság a kínai Csao Hszin-tung sikerét hozta, és azóta mindössze egy versenyt rendeztek, azon is a legjobbak közül sokan nem indultak. Így aztán Csao, Ting Csün-huj, Kyren Wilson és Ronnie O'Sullivan is a vb óta először a héten sorra kerülő Shanghai Mastersen lépett asztalhoz főtáblás mérkőzésen. Sanghajban kiéhezett is volt a közönség a hazai vb-címvédő jelenléte miatt – ráadásul a 24 induló közül 13 kínai volt –, csütörtökön pedig a nézők vele egyszerre láthatták a másik három említett klasszist is, akik mind sikerrel vették a hét eleji nyolcaddöntőt.

Ronnie O'Sullivan Barry Hawkins ellen döntő frémben jutott tovább, Kyren Wilson viszont már nagy falatnak bizonyult neki a sznúker Shanghai Mastersen (Fotó: Xinhua/Ding Ting)

Wilson úgy nyerte meg a Sze Csia-huj elleni nyolcaddöntőjét, hogy a döntő frémben 97-es bréknél „elnézős” lökéssel próbálta belökni az utolsó fekete golyót, pedig ha nem flegmáskodik, akkor rekordot dönthetett volna a hat darab százas bréket hozó mérkőzés – tudniillik hét darab százas bréket még soha nem löktek hat nyert frémig tartó találkozón. A 2024-es világbajnok a sikere után elárulta, nem tudott arról, hogy a csúcs küszöbén áll, de még akkor is így lökte volna a feketét azért, hogy szórakoztassa a lelkes közönséget.

Wilson flegma lökése 14:54-től látható:

Kyren Wilson Ronnie O'Sullivan ellen is nyert

Csütörtökön aztán Wilson a hétszeres világbajnok O'Sullivan ellen mérkőzött meg, és a friss házas legenda hiába nem játszott rosszul, a fiatalabbik angol 2-0-s hátrányból 6-3-ra megfordította a találkozót. A győztes a mérkőzést követő nyilatkozatában méltatta a kínai közönséget, amely párhuzamosan szurkolhatott a két legnépszerűbb hazai játékosnak, valamint két angol világbajnoknak. Majd a 33 éves sznúkeres egy különös kijelentést tett.

– Ez az esemény tíz évvel ezelőtt megváltoztatta az életemet. Nem tudtam, merre tart a karrierem, a világranglistán az 50. és a 60. hely környékén álltam.

Gyakorlatilag vizelni sem tudtam mibe, amikor eljöttem ide az akkor hat hónapos fiammal, Finley-vel, és mindenféle elvárás nélkül megnyertem a versenyt.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy azóta is a legjobbak között tudtam maradni, sőt még előrébb léptem – mondta Kyren Wilson, utalva egy angol mondással a családja egykori szegénységére, valamint a 2015-ös Shanghai Mastersen megszerzett első tornagyőzelmére.