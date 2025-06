Ronnie O'Sullivan sokkoló bejelentése totális fordulatot hozhat

Ronnie O'Sullivan sznúkerpályafutása egyik legrosszabb idényén van túl. Elvétve indult el rangos versenyeken, a 2024–25-ös évadban egyetlen finálét sem játszott és tíz tornától is az utolsó pillanatban lépett vissza. Az áprilisi–májusi világbajnokságon így is eljutott az elődöntőig a 49 éves angol játékos, ott azonban vereséget szenvedett a későbbi győztes Csou Hszin-tung ellen. Az elmúlt egy évben a magánéletével kapcsolatban is negatív hírek érkeztek, ugyanis tavaly szeptemberben szakított Laila Rouass színésznővel. Ezért is sokkoló, amit O'Sullivan pénteken osztott meg a közösségi oldalán: összeházasodott Rouass-szal.

A sznúkervilágbajnok Ronnie O'Sullivan 49 éves korában megnősült (Fotó: Xinhua via AFP/Zhai Zheng)

Ronnie O'Sullivan és Laila Rouass összeházasodott

Ronnie O'Sullivannek két édesanyától három gyermeke, utóbbiak egyikétől pedig unokája is született már, házas azonban még sohasem volt. 2012 óta újabb kapcsolatban élt, Laila Rouass és ő egy évvel később el is jegyezték egymást, ám 2022-ben a nő a közösségi oldalán bejelentette a szakításukat. Hamarosan ismét kibékültek, 2024 szeptemberében viszont nyilvánosságra került, hogy ismét szétment az angol sztárpár, állítólag amiért a színésznő nem engedte meg O’Sullivannek sznúkerasztal felállítását a hatszobás házukban.

Idén februárban a hétszeres sznúkervilágbajnok végleg ki is költözött a közös lakásukból, és már a vb idején is egy közeli ingatlanban élt.

Ezután be is jelentette, hogy az Egyesült Királyságból a Közel-Keletre fog költözni, ami nem volt váratlan lépés, hiszen az utóbbi időben Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emirátusokban is rengeteg időt töltött. Noha nemrég megjelent a brit bulvársajtóban, hogy O'Sullivan és Rouass ismét egymásra talált, ezt kevesen hitték el. A Rakéta rájuk cáfolt a pénteki bejelentésével, amelyhez esküvői képeket is csatolt:

O'Sullivan benevezett az évad első sznúkerversenyeire

Az O'Sullivanhez közel álló források úgy vélték, hogy az elmúlt egy évben mutatott visszafogottabb teljesítménye főleg a magánéleti válságának volt köszönhető, így ők és a szurkolók is reménykedhetnek abban, hogy a házasságkötés pozitív hatással lesz a decemberben 50. születésnapját ünneplő játékosra.

Ezt alátámasztja, hogy a hétszeres világbajnok benevezett a Wuhan Openre és a British Openre is, amely selejtezőivel a napokban kezdődött el az új idény. Ezen a két tornán a magyar Révész Bulcsú is megmutatja magát, közülük előbbin kiesett, utóbbin pedig szombaton játszik (Robbie Williams ellen), hogy aztán kedden már a Champioship League-ben vívjon három csoportmeccset.

Noha O'Sullivan csak később lép asztalhoz a kvalifikációkban, de július végén, a Shanghai Mastersen jó eséllyel lehet majd látni őt – ha vissza nem lép.

Az esküvőjét követő jobb lelkiállapotában ez talán kevésbé lesz valószínű. Márpedig egy lelkileg egészséges O'Sullivan ellen kevés rivális mondható esélyesnek.