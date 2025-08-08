Füstöltek a gumik a Soroksári úton, a száguldó áltaxis az utolsó pillanatban kapott észbe + videó

Ezúttal két különálló esetet mutat be a Bpiautósok videója: az egyik a IX kerületben, a Soroksári úton történt, a másik pedig Kőbányán. Augusztus 4-én, délután fél kettő körül egy toyotás a Soroksári úton látványosan elveszítette uralmát a Priusa felett. A felvétel tanúsága szerint hirtelen fékezés után a padkának csapódott, majd úgy hagyta el a helyszínt, hogy meg sem állt megnézni, okozott-e kárt – akár a saját autójában, akár a mellette közlekedők járműveiben. A felvételt alaposan megnézve látszik, hogy a taxinak kinéző (de nem taxi) jármű sofőrje attól ijedhetett meg, hogy a bal oldalról egy sötét színű autó jobbra kanyarodási szándékkal esetleg elévág.

A másik felvétel Kőbányán készült, ahol egy autós az Albertirsai útról csatlakozott volna be a főútra, ám figyelmen kívül hagyta az elsőbbségadási kötelezettségét. Először kis híján nekiment az előtte haladó autónak, majd ugyanazzal a lendülettel csaknem a kamerás járművel is ütközött.