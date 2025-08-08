Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Trump és Putyin?

autós videóvészfékezésautós hír

Füstöltek a gumik a Soroksári úton, a száguldó áltaxis az utolsó pillanatban kapott észbe + videó

Nem tartotta be a sebességhatárt, így a kanyarodni szándékozó másik sofőr nem vette észre.

2025. 08. 08. 13:23
Forrás: BpiAutósok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezúttal két különálló esetet mutat be a Bpiautósok videója: az egyik a IX kerületben, a Soroksári úton történt, a másik pedig Kőbányán. Augusztus 4-én, délután fél kettő körül egy toyotás a Soroksári úton látványosan elveszítette uralmát a Priusa felett. A felvétel tanúsága szerint hirtelen fékezés után a padkának csapódott, majd úgy hagyta el a helyszínt, hogy meg sem állt megnézni, okozott-e kárt – akár a saját autójában, akár a mellette közlekedők járműveiben. A felvételt alaposan megnézve látszik, hogy a taxinak kinéző (de nem taxi) jármű sofőrje attól ijedhetett meg, hogy a bal oldalról egy sötét színű autó jobbra kanyarodási szándékkal esetleg elévág.

A másik felvétel Kőbányán készült, ahol egy autós az Albertirsai útról csatlakozott volna be a főútra, ám figyelmen kívül hagyta az elsőbbségadási kötelezettségét. Először kis híján nekiment az előtte haladó autónak, majd ugyanazzal a lendülettel csaknem a kamerás járművel is ütközött.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksör

Az évszázad merénylete

„Az egyiket öklön vágtam az arcommal, a másikat meg térden az orrommal.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu