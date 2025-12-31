Január 1-jétől újabb nagy családi adócsökkentések lépnek életbe + videó

Január 1-jétől újabb nagy családi adócsökkentések lépnek életbe – jelentette be Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős miniszter közölte: újabb 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény, és adómentességet kapnak a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák. Ez utóbbi egy átlagkereset esetében havonta 109 ezer forinttal több jövedelmet jelent. A 30 év alatti anyák is adómentességet kapnak teljes jövedelmük után.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Hankó Balázs a közösségi oldalára feltöltött videójában hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormány ezekkel a lépésekkel folytatja azt a családbarát adópolitikát, amelyet több mint tizenöt éve épít.

A tárcavezető emlékeztetett:

bevezették és folyamatosan bővítik a családi adórendszert,

adómentessé tették a négy- vagy többgyermekes édesanyákat,

júliustól pedig 50 százalékkal emelték a családi adókedvezményt,

adómentessé tették a csedet, a gyedet és az örökbefogadói díjat is,

októbertől pedig adómentességet adtak a háromgyermekes édesanyáknak.

– A kormány az adócsökkentés politikáját választotta. A dolgozó szülőknek kevesebb teher, több pénz a családoknál – fűzte hozzá.

– A baloldal ezzel szemben mindig az adóemelés politikáját képviselte, most is erre készülnek.

A Tisza megszorítócsomagja súlyos adóemeléseket jelentene a gyermekes családoknak.

Szétvernék a családi adórendszert, visszavágnák a kedvezményeket, és magasabb adókkal sújtanák a dolgozó szülőket. Mindezt azért, hogy a beszedett pénzt Brüsszelen keresztül a háborúra küldjék – mutatott rá Hankó Balázs.

A miniszter felidézte, hogy a magyarok egyértelműen nemet mondtak ezekre a brüsszeli baloldali adóemelésekre a nemzeti konzultációban, és kiálltak a kormány családi adócsökkentése mellett.

Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, megvédjük a családi adócsökkentést

– szögezte le Hankó Balázs, majd békés, boldog új esztendőt kívánt minden magyar családnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)