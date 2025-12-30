zsigó róbertkulturális és innovációs minisztériumcsalád

Több pénz marad a családoknál: jelentősen bővülnek a családtámogatások 2026-ban

Újabb adókedvezmények és családtámogatások jönnek jövőre, amelyek több pénzt hagynak a gyermekes családoknál.

2025. 12. 30. 18:41
A magyar családok 2026-ban még több támogatást, adókedvezményt kapnak – erről beszélt Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a közösségi oldalán kedden közzétett videójában.

„Mit hoz 2026 a gyermekes családoknak? Több figyelmet, több támogatást, és folytatjuk az adócsökkentést. Januártól megduplázzuk a gyermekek után járó adó- és járulékkedvezményt. Így egy gyermeknél 20 ezer, két gyermeknél 80 ezer, három gyermek esetében 198 ezer forintot hagyunk a családoknál” – mondta Zsigó Róbert.

„A háromgyermekes anyukák után szja-mentesek lesznek a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is. Így ötödével nő a fizetésük”

 – emlékeztetett az államtitkár.

Szja-mentessé válik a 30 év alatti anyukák teljes jövedelme is. A csed 100 is segít, hiszen így a gyermek 6 hónapos koráig a korábbi bruttó bérüket kapják meg az anyukák. Növeljük a gyedet is! Januártól 11 százalékkal nő a maximális összege, ezek mellett pedig továbbra is segítjük a gyermekvállalást, a gyermeknevelést és az otthonteremtést! A magyar családok 2026-ban is számíthatnak ránk

 – mondta Zsigó Róbert.

Borítókép: Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese 


