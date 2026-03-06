Itt a jó hír: építés alatt álló új lakás vásárlását is lehet a támogatásból szakaszosan finanszírozni

A Kormány 40/2026. (III. 5.) Korm. rendelete alapvetően átalakítja azok helyzetét, akik Otthon start hitel, vagy csok plusz felhasználásával szeretnének új építésű lakást, házat vásárolni. A jövőben ugyanis bizonyos feltételek teljesítése esetén a támogatott hiteleket akár szakaszosan is lehet folyósítani, az egyes részletek kifizetése az építkezés során is megtörténhet – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor elemzése, megjegyezve, hogy továbbra sem minősül új építésű lakásnak egy magánszemély által újonnan épített, építtetett lakóingatlan.

Akár a tervezőasztalról is vehetünk lakást úgy, hogy szakaszosan finanszírozza a bank

(Fotó: Vémi Zoltán)

A fix 3 százalékos hitel és a csok plusz is háromféleképpen folyósítható.

1. Szakaszos folyósítás a kivitelezés során állami támogatással

Érdemes a legfontosabb esettel kezdeni: lehetőség nyílik bizonyos feltételek teljesítése mellett új építésű ingatlanok vásárlására felvett hitelt szakaszosan, az építkezés során folyósítani. Ráadásul a kedvezményes, évi legfeljebb 3 százalékos kamatszint már az első részfolyósítástól érvényes lesz a kölcsönre.

2. Szakaszos folyósítás a kivitelezés során állami támogatás nélkül

A jogszabály alapján működhet még épülő ingatanok esetében a szakaszos folyósítás sokkal egyszerűbb feltételek mellett is. Nem szükséges, hogy a kivitelező cég projekthitelt vegyen fel, nincs szükség társasházi építményi jog bejegyzésére sem. A kivitelezési munkálatok befejezésére sincs szigorú határidő.

Szinte az egyetlen elvárás, hogy az utolsó részlet lehívásakor az ingatlan már rendelkezzen használatbavételi engedéllyel, annak megfelelő dokumentummal. Az elvárt lakhatási feltételeket is ekkor fogják ellenőrizni külön értékbecslés részeként.

Ami ennek a megoldásnak nagy hátránya, hogy a kamattámogatás és ezáltal a kedvező legfeljebb évi 3 százalékos hitelkamat is csak a használatbavételi engedély – annak megfelelő dokumentum – megszerzését követően indul el. Vagyis a kezdetben lehívott részletekre az adósnak még normál kamatot kellene fizetnie, ami jelenleg évi 8,01 százalékos kamatszintet jelentene.

3. Egyösszegű folyósítás a használatbavételi megszerzését követően