szakaszos folyósításhitelbankmonitorotthon startlakás

Itt a jó hír: építés alatt álló új lakás vásárlását is lehet a támogatásból szakaszosan finanszírozni

Egy az éjszaka megjelent kormányrendelet alapján az új építésű lakások, házak vásárlására kért Otthon start hitel, csok plusz folyósítása megkezdődhet az ingaltan kivitelezése közben is. Ez komoly segítséget jelenthet azoknak, akik lakástámogatásból szeretnének újonnan épült, még építés alatt álló ingatlant vásárolni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 9:16
Jogszabályváltozás: Építés alatt álló új lakás vásárlását is lehet szakaszosan finanszírozni lakástámogatásból Fotó: Kállai Márton
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Kormány 40/2026. (III. 5.) Korm. rendelete alapvetően átalakítja azok helyzetét, akik Otthon start hitel, vagy csok plusz felhasználásával szeretnének új építésű lakást, házat vásárolni. A jövőben ugyanis bizonyos feltételek teljesítése esetén a támogatott hiteleket akár szakaszosan is lehet folyósítani, az egyes részletek kifizetése az építkezés során is megtörténhet – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor elemzése, megjegyezve, hogy továbbra sem minősül új építésű lakásnak egy magánszemély által újonnan épített, építtetett lakóingatlan.

lakás, 20210403 Budapest Duna House prime irodaeladó lakás ingatlanFotó: Vémi Zoltán VZ Világgazdaság VG
Akár a tervezőasztalról is vehetünk lakást úgy, hogy szakaszosan finanszírozza a bank
(Fotó: Vémi Zoltán)

A fix 3 százalékos hitel és a csok plusz is háromféleképpen folyósítható.

1. Szakaszos folyósítás a kivitelezés során állami támogatással

Érdemes a legfontosabb esettel kezdeni: lehetőség nyílik bizonyos feltételek teljesítése mellett új építésű ingatlanok vásárlására felvett hitelt szakaszosan, az építkezés során folyósítani. Ráadásul a kedvezményes, évi legfeljebb 3 százalékos kamatszint már az első részfolyósítástól érvényes lesz a kölcsönre.

2. Szakaszos folyósítás a kivitelezés során állami támogatás nélkül

A jogszabály alapján működhet még épülő ingatanok esetében a szakaszos folyósítás sokkal egyszerűbb feltételek mellett is. Nem szükséges, hogy a kivitelező cég projekthitelt vegyen fel, nincs szükség társasházi építményi jog bejegyzésére sem. A kivitelezési munkálatok befejezésére sincs szigorú határidő.

Szinte az egyetlen elvárás, hogy az utolsó részlet lehívásakor az ingatlan már rendelkezzen használatbavételi engedéllyel, annak megfelelő dokumentummal. Az elvárt lakhatási feltételeket is ekkor fogják ellenőrizni külön értékbecslés részeként.

Ami ennek a megoldásnak nagy hátránya, hogy a kamattámogatás és ezáltal a kedvező legfeljebb évi 3 százalékos hitelkamat is csak a használatbavételi engedély – annak megfelelő dokumentum – megszerzését követően indul el. Vagyis a kezdetben lehívott részletekre az adósnak még normál kamatot kellene fizetnie, ami jelenleg évi 8,01 százalékos kamatszintet jelentene.

3. Egyösszegű folyósítás a használatbavételi megszerzését követően

Természetesen továbbra is megmarad az a lehetőség, hogy a vevő egy összegben kérje a folyósítást a használatbavételi engedély – annak megfelelő dokumentum – megszerzését követően.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.