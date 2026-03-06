Dnyiprokényszersorozásorosz-ukrán háború

Brutális sorozás Dnyipróban: halálra rémült mindenki

Egy Telegramon terjedő felvétel szerint az ukrajnai Dnyipróban fényes nappal, a járókelők szeme láttára tuszkoltak be egy férfit egy fehér furgonba. A videóhoz a következő megjegyzést fűzték: Dnyipróban egy újabb „önkéntest” tuszkolnak be egy furgonba.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 13:49
Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb felvétel jelent meg a közösségi médiában az ukrajnai mozgósításról. A videó Dnyipróban készült, és azt mutatja, ahogy több toborzó erővel betuszkol egy férfit egy fehér furgonba – számolt be az Origo.

Sorozás Dnyiproban (Forrás: Telegram)
Sorozás Dnyipróban (Forrás: Telegram)

A felvételen látható, hogy az eset fényes nappal, egy lakótelep és üzletek közelében történik. A járda mellett álló nagy fehér furgonba több sorozó katona tuszkolja be újabb áldozatát. A jelenetet az utcán tartózkodó járókelők is végignézik.

A videót közzétevő Telegram-bejegyzéshez azt írták:

Közben Dnyipróban egy újabb önkéntest tuszkolnak be egy furgonba.

Az utóbbi időszakban több hasonló felvétel is terjed az interneten, amelyek az ukrajnai mozgósítással kapcsolatos jeleneteket mutatnak.

Legutóbb Kárpátalján léptek akcióba Zelenszkij emberrablói. A Telegramon közzétett videó bejegyzése szerint az eset Huszton történt, ahol egy férfit közvetlenül a háza udvaráról hurcolnak el.

A toborzók a földön húzva vonszoltak ki egy férfit a ház kapuján – miközben az áldozat torka szakadtából üvölt –, hogy betuszkolják egy járműbe, majd elhajtsanak vele.

Sokan már igyekeznek felkészülni a sorozóbizottság embereinek megjelenésére. Odesszában egy boltos az üzlet ajtajából vette észre, hogy a toborzók éppen egy fiatal férfit próbálnak megállítani, ezért beengedte őt a boltba, majd az ajtóban állva próbálta feltartóztatni a toborzókat.

Egy Harkivban történt eset során pedig négy egyenruhás cipelt egy fiatal férfit a lépcsőn felfelé, miközben az áldozat segítségért kiabált. A videót készítő férfi indulatosan kiabált a toborzókra, akik ettől idegesek lettek. Az egyik egyenruhás kérdés nélkül fellökte a kamerázó férfit.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu