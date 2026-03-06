Újabb felvétel jelent meg a közösségi médiában az ukrajnai mozgósításról. A videó Dnyipróban készült, és azt mutatja, ahogy több toborzó erővel betuszkol egy férfit egy fehér furgonba – számolt be az Origo.
Brutális sorozás Dnyipróban: halálra rémült mindenki
Egy Telegramon terjedő felvétel szerint az ukrajnai Dnyipróban fényes nappal, a járókelők szeme láttára tuszkoltak be egy férfit egy fehér furgonba. A videóhoz a következő megjegyzést fűzték: Dnyipróban egy újabb „önkéntest” tuszkolnak be egy furgonba.
A felvételen látható, hogy az eset fényes nappal, egy lakótelep és üzletek közelében történik. A járda mellett álló nagy fehér furgonba több sorozó katona tuszkolja be újabb áldozatát. A jelenetet az utcán tartózkodó járókelők is végignézik.
A videót közzétevő Telegram-bejegyzéshez azt írták:
Közben Dnyipróban egy újabb önkéntest tuszkolnak be egy furgonba.
Az utóbbi időszakban több hasonló felvétel is terjed az interneten, amelyek az ukrajnai mozgósítással kapcsolatos jeleneteket mutatnak.
Legutóbb Kárpátalján léptek akcióba Zelenszkij emberrablói. A Telegramon közzétett videó bejegyzése szerint az eset Huszton történt, ahol egy férfit közvetlenül a háza udvaráról hurcolnak el.
A toborzók a földön húzva vonszoltak ki egy férfit a ház kapuján – miközben az áldozat torka szakadtából üvölt –, hogy betuszkolják egy járműbe, majd elhajtsanak vele.
További Külföld híreink
Sokan már igyekeznek felkészülni a sorozóbizottság embereinek megjelenésére. Odesszában egy boltos az üzlet ajtajából vette észre, hogy a toborzók éppen egy fiatal férfit próbálnak megállítani, ezért beengedte őt a boltba, majd az ajtóban állva próbálta feltartóztatni a toborzókat.
Egy Harkivban történt eset során pedig négy egyenruhás cipelt egy fiatal férfit a lépcsőn felfelé, miközben az áldozat segítségért kiabált. A videót készítő férfi indulatosan kiabált a toborzókra, akik ettől idegesek lettek. Az egyik egyenruhás kérdés nélkül fellökte a kamerázó férfit.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
