Brutális sorozás Dnyipróban: halálra rémült mindenki

A felvételen látható, hogy az eset fényes nappal, egy lakótelep és üzletek közelében történik. A járda mellett álló nagy fehér furgonba több sorozó katona tuszkolja be újabb áldozatát. A jelenetet az utcán tartózkodó járókelők is végignézik.

A videót közzétevő Telegram-bejegyzéshez azt írták:

Közben Dnyipróban egy újabb önkéntest tuszkolnak be egy furgonba.

Az utóbbi időszakban több hasonló felvétel is terjed az interneten, amelyek az ukrajnai mozgósítással kapcsolatos jeleneteket mutatnak.

Legutóbb Kárpátalján léptek akcióba Zelenszkij emberrablói. A Telegramon közzétett videó bejegyzése szerint az eset Huszton történt, ahol egy férfit közvetlenül a háza udvaráról hurcolnak el.

A toborzók a földön húzva vonszoltak ki egy férfit a ház kapuján – miközben az áldozat torka szakadtából üvölt –, hogy betuszkolják egy járműbe, majd elhajtsanak vele.