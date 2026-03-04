Szívszorító videó: újabb férfit hurcoltak el Kárpátaljáról Zelenszkij emberrablói

A videón az látható, hogy több ember a földön vonszolva húz ki egy férfit a ház kapuján, miközben az áldozat torka szakadtából kiabál. Ezután betuszkolják egy járműbe, majd elhajtanak vele.

Ukrajnából hónapok óta egyre több hasonló esetről számolnak be. A beszámolók szerint a sorozók szinte bárhol felbukkanhatnak: munkahelyeken, a tömegközlekedésen, a piacokon vagy akár az utcán is.

Egy korábban napvilágra került felvételen az látható, hogy a hadkiegészítő központ (TCK) munkatársai szintén megpróbálnak elvinni egy férfit, ám nem tudják kirángatni a vaskerítés mögül. Több egyenruhás próbálja megragadni és elvonszolni, miközben a férfi teljes erejével a kerítés rácsaiba kapaszkodik. Végül a toborzóknak nem sikerül lerángatniuk.