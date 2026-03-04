Rendkívüli

Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor a kárpátaljai magyarok ügyéről egyeztetett, komoly ajánlat érkezett Moszkvából

kényszersorozásUkrajnaZelenszkijorosz-ukrán háború

Szívszorító videó: újabb férfit hurcoltak el Kárpátaljáról Zelenszkij emberrablói

Újabb videó terjed a közösségi médiában az ukrajnai kényszersorozásról. A felvételen egy kárpátaljai férfit visznek el Zelenszkij emberei.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 11:13
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Ismét akcióba léptek Zelenszkij sorozói, ezúttal Kárpátalján. Egy a Telegramon közzétett videó szerint az eset Huszton történt, ahol egy férfit közvetlenül a háza udvaráról hurcoltak el – számolt be az Origo.

Egy férfit hurcoltak el Kárpátaljáról Zelenszkij sorozói (Forrás: Telegram)
Egy férfit hurcoltak el Kárpátaljáról Zelenszkij sorozói (Forrás: Telegram)

A videón az látható, hogy több ember a földön vonszolva húz ki egy férfit a ház kapuján, miközben az áldozat torka szakadtából kiabál. Ezután betuszkolják egy járműbe, majd elhajtanak vele.

Ukrajnából hónapok óta egyre több hasonló esetről számolnak be. A beszámolók szerint a sorozók szinte bárhol felbukkanhatnak: munkahelyeken, a tömegközlekedésen, a piacokon vagy akár az utcán is.

Egy korábban napvilágra került felvételen az látható, hogy a hadkiegészítő központ (TCK) munkatársai szintén megpróbálnak elvinni egy férfit, ám nem tudják kirángatni a vaskerítés mögül. Több egyenruhás próbálja megragadni és elvonszolni, miközben a férfi teljes erejével a kerítés rácsaiba kapaszkodik. Végül a toborzóknak nem sikerül lerángatniuk.

Harkivban a toborzók egy férfit úgy rángattak ki egy épületből, hogy a karjánál és a lábánál fogva gyakorlatilag végighúzták a földön és a lépcsőkön, majd egy csomagként egyszerűen bedobták egy kisbuszba.

Egy másik nyilvánosságra került felvételen az látható, hogy a toborzók egy helyi hatósági személlyel együtt erőszakkal betuszkolnak egy civil ukrán férfit egy járműbe. A videót egy helyi lakos készítette, és a felvételen az is látszik, hogy a közelben tartózkodó nők megpróbálnak a férfi segítségére sietni. A tiltakozókat azonban a toborzók feltartóztatják, és testi kényszerrel tartják távol. A felvételt készítő férfi közben hangosan tiltakozik a történtek ellen.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

