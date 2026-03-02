Az immár négy éve tartó orosz-ukrán háború Kárpátalja lakóinak életét is alapjaiban változtatta meg. A fegyveres konfliktus elhúzódása egyre több áldozatot követel a térségben. A legutóbbi tragédiáról a Kárpátinfó számolt be.
Újabb kárpátaljai áldozatot követelt az orosz-ukrán háború
Négy éve tart az orosz-ukrán háború, és Kárpátalja sem marad ki a veszteségekből: újabb családot borított gyászba a konfliktus. A nelipinói Andrij Kotljarenko az Ukrán Fegyveres Erők kötelékében esett el a pokrovszki irányban, temetésére ma kerül sor szülőfalujában.
A szomorú hírről a Nelipinói Falusi Tanács (Hársfalva) adott ki közleményt, amelyben arról tájékoztattak, hogy Andrij Kotljarenko kárpátaljai katona, az Ukrán Fegyveres Erők 25. önálló rohamzászlóaljának tagja szolgálatteljesítés közben életét vesztette.
A tragédia február 15-én történt, amikor Kotljarenko a pokrovszki irányban zajló harcok során teljesített szolgálatot. Az elesett katonától március 2-án 13 órakor vesznek végső búcsút a nelipinói Szent Mennybemenetel templomban. A helyi közösség arra kérte a lakosokat, hogy imával és élőlánccal, méltó módon kísérjék utolsó útjára Andrij Kotljarenkót.
További Külföld híreink
Ahogy arról korábban beszámoltunk, újabb magyar ember lett az ukrajnai kényszersorozás áldozata. A beregszászi járásban élő Rebán Zsoltot az utcáról vitték el besorozásra annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra. A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd életét vesztette.
A tragédiára a magyar kormány is reagált: Orbán Viktor miniszterelnök határozott intézkedéseket jelentett be. A történtek részleteiről lapunknak az elhunyt édesanyja, Rebán Gyöngyi is beszámolt.
Borítókép: Katonai temető (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter ukránokkal járatná le a kormányt a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban
A Tisza Párt elnöke összejátszik Ukrajnával.
Iráni drón csapott le Cipruson – brit légibázist ért a pusztítás
A brit fegyveres erők „jelenleg válaszlépéseket tesznek”.
Irán: elhúzódó konfliktusra figyelmeztet a szakértő
Csicsmann László a Hormuzi-szoros iráni blokádját átmenetinek tartja.
Megölték Hameneit: Irán pusztító megtorlást ígér
Trump is megszólalt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter ukránokkal járatná le a kormányt a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban
A Tisza Párt elnöke összejátszik Ukrajnával.
Iráni drón csapott le Cipruson – brit légibázist ért a pusztítás
A brit fegyveres erők „jelenleg válaszlépéseket tesznek”.
Irán: elhúzódó konfliktusra figyelmeztet a szakértő
Csicsmann László a Hormuzi-szoros iráni blokádját átmenetinek tartja.
Megölték Hameneit: Irán pusztító megtorlást ígér
Trump is megszólalt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!