Kárpátaljakatonatragédia

Újabb kárpátaljai áldozatot követelt az orosz-ukrán háború

Négy éve tart az orosz-ukrán háború, és Kárpátalja sem marad ki a veszteségekből: újabb családot borított gyászba a konfliktus. A nelipinói Andrij Kotljarenko az Ukrán Fegyveres Erők kötelékében esett el a pokrovszki irányban, temetésére ma kerül sor szülőfalujában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 7:04
Katonai temető
Katonai temető Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az immár négy éve tartó orosz-ukrán háború Kárpátalja lakóinak életét is alapjaiban változtatta meg. A fegyveres konfliktus elhúzódása egyre több áldozatot követel a térségben. A legutóbbi tragédiáról a Kárpátinfó számolt be.

A kárpátaljai Nelipino (Hársfalva) községben kísérik végső útjára az elesett katonát
A kárpátaljai Nelipino (Hársfalva) községben kísérik végső útjára az elesett katonát Fotó: Kárpátinfo

A szomorú hírről a Nelipinói Falusi Tanács (Hársfalva) adott ki közleményt, amelyben arról tájékoztattak, hogy Andrij Kotljarenko kárpátaljai katona, az Ukrán Fegyveres Erők 25. önálló rohamzászlóaljának tagja szolgálatteljesítés közben életét vesztette.

A tragédia február 15-én történt, amikor Kotljarenko a pokrovszki irányban zajló harcok során teljesített szolgálatot. Az elesett katonától március 2-án 13 órakor vesznek végső búcsút a nelipinói Szent Mennybemenetel templomban. A helyi közösség arra kérte a lakosokat, hogy imával és élőlánccal, méltó módon kísérjék utolsó útjára Andrij Kotljarenkót.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, újabb magyar ember lett az ukrajnai kényszersorozás áldozata. A beregszászi járásban élő Rebán Zsoltot az utcáról vitték el besorozásra annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra. A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd életét vesztette.

A tragédiára a magyar kormány is reagált: Orbán Viktor miniszterelnök határozott intézkedéseket jelentett be. A történtek részleteiről lapunknak az elhunyt édesanyja, Rebán Gyöngyi is beszámolt.

Borítókép: Katonai temető (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu