Újabb kárpátaljai áldozatot követelt az orosz-ukrán háború

Ahogy arról korábban beszámoltunk, újabb magyar ember lett az ukrajnai kényszersorozás áldozata. A beregszászi járásban élő Rebán Zsoltot az utcáról vitték el besorozásra annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra. A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd életét vesztette.

A tragédiára a magyar kormány is reagált: Orbán Viktor miniszterelnök határozott intézkedéseket jelentett be. A történtek részleteiről lapunknak az elhunyt édesanyja, Rebán Gyöngyi is beszámolt.

Borítókép: Katonai temető (Fotó: AFP)