Messi történelmet írt, már csak három brazil áll előtte – de hol van Cristiano Ronaldo?

Lionel Messi és társai az új MLS-idény első fordulójában 3-0-ra alulmaradtak a Los Angeles FC-vel szemben, és sokáig az Orlando City ellen is úgy tűnt, hogy elmarad a siker. A házigazda 24 perc után már kétgólos előnyben volt, s bár az Inter Miami sokkal veszélyesebben futballozott, az első félidőben még csak a szépítés sem jött össze. A szünetet követően aztán megtört a jég, a csereként beállt Mateo Silvetti egy gólra csökkentette a két csapat közötti különbséget, majd szűk tíz perccel később Messi is betalált, a tizenhatosról szépen lőtt a kapu bal oldalába. A hajrá már egyértelműen a Pintér Dánielt a kispadon tartó vendégcsapaté volt, az Inter Miami a 85. percben megszerezte a vezetést, három perccel később emberelőnybe került, majd Messi szabadrúgásból is betalált, végleg eldöntve a három pont sorsát.

Lionel Messi pályafutása 70. szabadrúgásgólját szerezte. Fotó: Getty Images North America/AFP/Dustin Markland

Lionel Messi újabb rekordra tör

A nyolcszoros aranylabdás pályafutása 70. szabadrúgásgólját ünnepelhette, utána nagylelkűen autogramokat is felajánlott az ellenfélnek. Ezzel már a vonatkozó ranglista negyedik helyét foglalja el: csak három brazil – Marcelinho Carioca (78), Roberto Dinamite (75) és Juninho Pernambucano (72) – talált be többször ily módon. Messi nagy riválisa, Cristiano Ronaldo a hetedik ezen a listán, méghozzá 63 szabadrúgásgóllal.