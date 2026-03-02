Lionel MessiOrlando CityInter MiamiMLS

Messi történelmet írt, már csak három brazil áll előtte – de hol van Cristiano Ronaldo?

Kétgólos hátrányból felállva 4-2-re legyőzte az Orlando Cityt az Inter Miami, amely a második meccsén megszerezte első győzelmét az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) 2026-os idényében. A vendégek hőse a duplázó Lionel Messi volt, aki szabadrúgásból is betalált, és így újabb lépést tett afelé, hogy ebben a kategóriában is az első legyen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 8:11
Az argentin klasszis ismét nyerőember volt Fotó: Getty Images North America/AFP/Alex Menendez
Lionel Messi és társai az új MLS-idény első fordulójában 3-0-ra alulmaradtak a Los Angeles FC-vel szemben, és sokáig az Orlando City ellen is úgy tűnt, hogy elmarad a siker. A házigazda 24 perc után már kétgólos előnyben volt, s bár az Inter Miami sokkal veszélyesebben futballozott, az első félidőben még csak a szépítés sem jött össze. A szünetet követően aztán megtört a jég, a csereként beállt Mateo Silvetti egy gólra csökkentette a két csapat közötti különbséget, majd szűk tíz perccel később Messi is betalált, a tizenhatosról szépen lőtt a kapu bal oldalába. A hajrá már egyértelműen a Pintér Dánielt a kispadon tartó vendégcsapaté volt, az Inter Miami a 85. percben megszerezte a vezetést, három perccel később emberelőnybe került, majd Messi szabadrúgásból is betalált, végleg eldöntve a három pont sorsát.

Lionel Messi pályafutása 70. szabadrúgásgólját szerezte
Lionel Messi pályafutása 70. szabadrúgásgólját szerezte. Fotó: Getty Images North America/AFP/Dustin Markland

Lionel Messi újabb rekordra tör

A nyolcszoros aranylabdás pályafutása 70. szabadrúgásgólját ünnepelhette, utána nagylelkűen autogramokat is felajánlott az ellenfélnek. Ezzel már a vonatkozó ranglista negyedik helyét foglalja el: csak három brazil – Marcelinho Carioca (78), Roberto Dinamite (75) és Juninho Pernambucano (72) – talált be többször ily módon. Messi nagy riválisa, Cristiano Ronaldo a hetedik ezen a listán, méghozzá 63 szabadrúgásgóllal.

Az argentin támadó immár sorozatban 22 egymást követő évben szerzett gólt hivatalos meccsen, s ezzel főszerepet vállalt abban, hogy az Inter Miami megtörte a rossz szériáját: a csapat először tudott nyerni az Orlando City vendégeként, korábban öt vereség és négy döntetlen jött össze minden sorozatot figyelembe véve.

Az egy gólpasszt is kiosztó klasszis 90 találkozón 79 gólt szerzett az Inter Miami színeiben, míg a teljes profikarrierjét tekintve, a klub- és válogatottbeli összecsapásokat is nézve már csak kéttalálatnyira van a 900-as határtól.

 

