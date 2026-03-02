Feltámadtak a magyarok, győztesen vívták meg az újabb „szent háborút”

A Wisla Plock–Kielce párharc a kézilabda egyik legnagyobb európai rangadója, amely évek óta meghatározza a lengyel bajnokság erőviszonyait. A vasárnap esti összecsapás előtt mindkét csapat kiváló formában volt: a hét közepén az Industria Kielce idegenben győzte le a Füchse Berlint, míg a Wisla Plock hazai pályán játszott döntetlent a címvédő SC Magdeburggal. A két csapat a Bajnokok Ligájában a harmadik, illetve a negyedik helyen egyaránt versenyben van a továbbjutásért, stabil pozícióból várva a csoportkör hajráját – a nemzetközi eredmények is jelezték, hogy csúcsformában érkeztek a „szent háborúra” (lengyelül Święta Wojna).

Szita Zoltán támadásban és védekezésben is fontos szerepet játszott. A Wisla Plock nyerte az Industria Kielce ellen a lengyel kézilabda újabb szent háborúját

Bergerud-parádé és drámai végjáték a „szent háborúban”

A mérkőzés már az első perctől feszült, nagy iramú csatát hozott. Bergerud védéssel nyitott, majd Aleks Vlah szerezte az első gólt, és gyakorlatilag végig fej fej mellett haladtak a felek. A félidő 13-13-mal zárult, a pályán pedig kemény ütközések, kiállítások és egy piros lap is borzolta a kedélyeket. A második játékrészben sem tudott egyik csapat sem ellépni.

A hajrá egészen elképesztő fordulatot tartogatott: 25 másodperccel a vége előtt a Kielce egy góllal vezetett, Daniel Dujshebaev azonban támadóhibát követett el Bergeruddal szemben. A játékvezetők a hazaiaknak adták a labdát, akik gyors támadást vezettek, és a hétméteresből megszerezték az egyenlítő gólt – így lett 28-28 a rendes játékidő vége.

A büntetőpárbajban aztán Bergerud lehúzta a rolót, a Wisla Plock 4-3-ra megnyerte a szétlövést (a lengyel bajnokságban döntetlen után az alapszakaszban is hétméteresek döntenek), így összesítésben 32-31-re diadalmaskodott, újabb fejezetet írva a kézilabda nagy rivalizálásának történetében.

A magyarok közül Fazekas és Szita is fontos gólokat dobott

A csütörtöki, Magdeburg elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen egyik magyar játékos sem talált be – sem Fazekas Gergő, sem Szita Zoltán, ahogyan Ilics Zorán sem –, ezúttal azonban ismét bizonyítottak.

Fazekas öt gólt szerzett, többek között egyenlítő találataival kulcsszerepet vállalt a fordulópontoknál, míg Szita háromszor volt eredményes, és fontos pillanatban zárkóztatta fel csapatát a kézilabda „szent háborújában”.