Orbán Viktor nemzetbiztonsági egyeztetést hívott össze a Barátság kőolajvezeték ügyében

wisla plockkézilabdaszita zoltánindustria kielce

Feltámadtak a magyarok, győztesen vívták meg az újabb „szent háborút”

A lengyel férfi-kézilabdabajnokság 21. fordulójában hihetetlenül izgalmas csatát hozott a rangadó. Az újabb „szent háborúban” a Wisla Plock 13-13-as félidő és 28-28-as rendes játékidő után büntetőkkel győzött 32-31-re a nagy rivális Industria Kielce ellen, s lényegében az alapszakasz első helyezettjének tekinthető. A kézilabda-mérkőzés hőse a kilencgólos Richardson és a norvég kapus, Torbjörn Bergerud volt, de a magyarok is kivették a részüket a sikerből, Fazekas Gergő öt, Szita Zoltán három gólt dobott.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 9:08
Fazekas Gergő szigorú őrizetben Forrás: Industria Kielce
A Wisla Plock–Kielce párharc a kézilabda egyik legnagyobb európai rangadója, amely évek óta meghatározza a lengyel bajnokság erőviszonyait. A vasárnap esti összecsapás előtt mindkét csapat kiváló formában volt: a hét közepén az Industria Kielce idegenben győzte le a Füchse Berlint, míg a Wisla Plock hazai pályán játszott döntetlent a címvédő SC Magdeburggal. A két csapat a Bajnokok Ligájában a harmadik, illetve a negyedik helyen egyaránt versenyben van a továbbjutásért, stabil pozícióból várva a csoportkör hajráját – a nemzetközi eredmények is jelezték, hogy csúcsformában érkeztek a „szent háborúra” (lengyelül Święta Wojna).

Szita Zoltán támadásban és védekezésben is fontos szerepet játszott. A Wisla Plock nyerte az Industria Kielce elleni újabb lengyel kézilabda Szent háborút
Szita Zoltán támadásban és védekezésben is fontos szerepet játszott. A Wisla Plock nyerte az Industria Kielce ellen a lengyel kézilabda újabb szent háborúját 

Bergerud-parádé és drámai végjáték a „szent háborúban”

A mérkőzés már az első perctől feszült, nagy iramú csatát hozott. Bergerud védéssel nyitott, majd Aleks Vlah szerezte az első gólt, és gyakorlatilag végig fej fej mellett haladtak a felek. A félidő 13-13-mal zárult, a pályán pedig kemény ütközések, kiállítások és egy piros lap is borzolta a kedélyeket. A második játékrészben sem tudott egyik csapat sem ellépni.

A hajrá egészen elképesztő fordulatot tartogatott: 25 másodperccel a vége előtt a Kielce egy góllal vezetett, Daniel Dujshebaev azonban támadóhibát követett el Bergeruddal szemben. A játékvezetők a hazaiaknak adták a labdát, akik gyors támadást vezettek, és a hétméteresből megszerezték az egyenlítő gólt – így lett 28-28 a rendes játékidő vége.

A büntetőpárbajban aztán Bergerud lehúzta a rolót, a Wisla Plock 4-3-ra megnyerte a szétlövést (a lengyel bajnokságban döntetlen után az alapszakaszban is hétméteresek döntenek), így összesítésben 32-31-re diadalmaskodott, újabb fejezetet írva a kézilabda nagy rivalizálásának történetében.

A magyarok közül Fazekas és Szita is fontos gólokat dobott

A csütörtöki, Magdeburg elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen egyik magyar játékos sem talált be – sem Fazekas Gergő, sem Szita Zoltán, ahogyan Ilics Zorán sem –, ezúttal azonban ismét bizonyítottak.

Fazekas öt gólt szerzett, többek között egyenlítő találataival kulcsszerepet vállalt a fordulópontoknál, míg Szita háromszor volt eredményes, és fontos pillanatban zárkóztatta fel csapatát a kézilabda „szent háborújában”.

A mezőny legeredményesebb játékosa a kilencgólos Melvyn Richardson volt, de a győzelem kulcsa egyértelműen a kapusteljesítmény és a higgadtabb büntetőzés volt.

Élen a Wisla Plock, lényegében eldőlt az alapszakasz első helye

A 21. forduló rangadó tétje nem csupán a presztízs volt. A győzelemmel az Orlen Wisla Plock gyakorlatilag bebiztosította az alapszakasz első helyét a Superligában.

A tabella állása alapján a Kielce marad a második pozícióban, ami azt jelenti, hogy egy esetleges bajnoki döntőben az első és – ha szükséges – a harmadik mérkőzést is Plockban rendeznék.

Talant Dujsebajev, a Kielce vezetőedzője a mérkőzés után sportszerűen gratulált:

– Hatvan percen át mindkét csapat keményen küzdött és nyerni akart. Elveszítettük a nyugalmunkat, és büntetőkkel kaptunk ki. Gratulálok a Wisla Plocknak.

A Kielce játékosa, Szymon Sićko szerint a szurkolók kiváló mérkőzést láthattak, és a csapat teljesítményére büszkék lehetnek, még ha a párharcot végül el is veszítették.

A „szent háború” tehát ismét a Wisla Plocké lett – ezúttal magyar gólokkal és norvég bravúrokkal fűszerezve.

Így ünnepelt a Wisla Plock:

