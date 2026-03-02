Rendkívüli

Orbán Viktor nemzetbiztonsági egyeztetést hívott össze a Barátság kőolajvezeték ügyében

Jason DeruloBudapest Parkkoncert

Budapesten koncertezik Jason Derulo

A többszörös platinalemezes előadó június 10-én 20 órakor ad koncertet a Budapest Parkban The Last Dance World Tour elnevezésű világkörüli turnéján.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 10:11
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jason Derulo 2026. június 10-én 20 órakor ad koncertet a Budapest Parkban The Last Dance World Tour elnevezésű világkörüli turnéja részeként. Az énekes február 26-án jelentette meg The Last Dance (Part 1) című albumát, amelyhez arénaturné is kapcsolódik. A budapesti állomáson korábbi nemzetközi slágerei és új dalai egyaránt szerepelnek a műsorban, köztük a Sexy For Me című kislemez, amelynek koreográfiáját Jeremy Strong készítette.

Budapesten koncertezik Jason Derulo
Jason Derulo legújabb, The Last Dance című albumát turnéztatja (Fotó: Green Stage Production)

Jason Derulo útja a világhírig

Bár ma már világszerte ismert, többszörös platinalemezes előadó és dalszerző, Jason Derulo története szerény körülmények között indult. Saját szavaival élve „egy Miamiban élő haiti család gyerekeként” kezdte pályafutását, és kitartásának, valamint kemény munkájának köszönhetően generációja egyik legsikeresebb és legtermékenyebb művészévé vált. 

Több mint 250 millió eladott kislemezzel és több tíz milliárd streammel a háta mögött olyan generációs slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Talk Dirty, a Wiggle, a Swalla és a Savage Love, amely a Billboard Hot 100 élére került, és 16 ország slágerlistáját vezette.

Előadói sokoldalúsága pályájának egyik legerősebb és legmeghatározóbb pillére. Rendkívüli alkotóerővel és kifogyhatatlan energiával képes megújulni, legyen szó BTS-sel, Nicki Minajzsal, Luke Bryannel vagy Michael Bubléval való közös munkáról. Magabiztosan és természetes könnyedséggel ötvözi a különböző zenei műfajokat, kultúrákat és nemzetközi hangzásvilágokat. A Nora Fatehival közös világslágere, a Snake már több mint 124 milliós megtekintésnél jár, míg a You DJ I’ll Drive megjelenésével visszatér klasszikus popgyökereihez, és egy euforikus, energikus himnuszt szállít, amely egyszerre hódítja meg a lejátszási listákat és a tánctereket.

A jegyértékesítés március 4-én, 10.00-kor indul.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu