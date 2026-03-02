Budapesten koncertezik Jason Derulo

Jason Derulo 2026. június 10-én 20 órakor ad koncertet a Budapest Parkban The Last Dance World Tour elnevezésű világkörüli turnéja részeként. Az énekes február 26-án jelentette meg The Last Dance (Part 1) című albumát, amelyhez arénaturné is kapcsolódik. A budapesti állomáson korábbi nemzetközi slágerei és új dalai egyaránt szerepelnek a műsorban, köztük a Sexy For Me című kislemez, amelynek koreográfiáját Jeremy Strong készítette.

Jason Derulo legújabb, The Last Dance című albumát turnéztatja (Fotó: Green Stage Production)

Jason Derulo útja a világhírig

Bár ma már világszerte ismert, többszörös platinalemezes előadó és dalszerző, Jason Derulo története szerény körülmények között indult. Saját szavaival élve „egy Miamiban élő haiti család gyerekeként” kezdte pályafutását, és kitartásának, valamint kemény munkájának köszönhetően generációja egyik legsikeresebb és legtermékenyebb művészévé vált.

Több mint 250 millió eladott kislemezzel és több tíz milliárd streammel a háta mögött olyan generációs slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Talk Dirty, a Wiggle, a Swalla és a Savage Love, amely a Billboard Hot 100 élére került, és 16 ország slágerlistáját vezette.

Előadói sokoldalúsága pályájának egyik legerősebb és legmeghatározóbb pillére. Rendkívüli alkotóerővel és kifogyhatatlan energiával képes megújulni, legyen szó BTS-sel, Nicki Minajzsal, Luke Bryannel vagy Michael Bubléval való közös munkáról. Magabiztosan és természetes könnyedséggel ötvözi a különböző zenei műfajokat, kultúrákat és nemzetközi hangzásvilágokat. A Nora Fatehival közös világslágere, a Snake már több mint 124 milliós megtekintésnél jár, míg a You DJ I’ll Drive megjelenésével visszatér klasszikus popgyökereihez, és egy euforikus, energikus himnuszt szállít, amely egyszerre hódítja meg a lejátszási listákat és a tánctereket.

A jegyértékesítés március 4-én, 10.00-kor indul.