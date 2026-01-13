Rendkívüli

A békére és háborúból való kimaradásra az egyetlen garancia a Fidesz-kormány Orbán Viktor vezetésével + videó

Világsztár érkezik a Budapest Parkba, olyan műsorral készül, amelyet még biztosan nem láthattak tőle a rajongói

A világsztár énekes-dalszerző-producer július 27-én a Budapest Park színpadán adja első magyarországi koncertjét, a Whatever’s Clever! 2026 World Tour egyik európai állomásaként. Charlie Puth ígérete szerint világszínvonalú zenekarral és olyan műsorral készül, amelyet még biztosan nem láthattak tőle a rajongói.

2026. 01. 13. 9:00
A világszerte elismert, többszörös platinalemezes és díjnyertes Charlie Puth bejelentette a Whatever’s Clever! 2026 World Tourt, amely közel 50 állomással Észak-Amerikát, Európát és az Egyesült Királyságot járja be, érintve Budapestet is. Ez eddigi legambiciózusabb turnéja: Charlie Puth világszínvonalú zenekarral érkezik, hogy legnagyobb slágereit és új dalait is élőben szólaltassa meg, egy igazán emlékezetes koncertélmény részeként. A turné során a listavezető előadó a világ ikonikus koncerthelyszínein lép fel, többek között a New York-i Madison Square Gardenben is.

Charlie Puth először lép fel Magyarországon
Charlie Puth először lép fel Magyarországon (Forrás: Budapest Park)

Charlie Puth így fogalmazott:

Úgy érzem, egész eddigi pályafutásom alatt erre a koncertsorozatra vártam és készültem. Hatalmas munkát tettünk abba, hogy egy olyan élő show-t hozzunk létre, ami magas minőséget képvisel, amilyet megérdemeltek. Alig várom, hogy a dalaimat, ezt az elképesztő zenekart és az egész produkciót a világ legikonikusabb koncerthelyszíneire vigyük el nektek – nagyon nagy élmény lesz!

Az európai turné június végén indul, több nagyvárost érint, és július 27-én Budapestre érkezik, ahol a Budapest Park színpadán adja első magyarországi koncertjét.

Charlie Puth azt is bejelentette, hogy készülő, Whatever’s Clever! című új stúdióalbumáról a második kislemez Beat Yourself Up címmel január 16-án, pénteken jelenik meg, a teljes lemez pedig március 27-én érkezik az Atlantic Records gondozásában. Ha mindez nem lenne elég, Charlie-t az a megtiszteltetés érte, hogy a február 8-i Super Bowl-on ő énekelheti el az amerikai himnuszt.

A Grammy-jelölt, többszörös platinalemezes énekes-dalszerző-producer Charlie Puth a zeneipar egyik legkonzisztensebb slágergyárosává és legkeresettebb együttműködő partnerévé vált, több műfajban egyaránt. 

Pályafutása során eddig több mint 35 milliárd lejátszást ért el, és kilenc többszörösen platinalemezes kislemeze jelent meg – köztük az Attention, a We Don’t Talk Anymore, a See You Again és más slágerek. Négy Grammy-jelölés, három Billboard Music Award, egy Critics’ Choice-díj és egy Golden Globe-jelölés fűződik a nevéhez.

Jelenleg nagy várakozással övezett, negyedik albumán dolgozik, amely a 2022-es CHARLIE folytatása, amely platina minősítést elért Light Switch és a BTS-tag Jung Kook-kal közös Left and Right is megtalálható volt. Ezzel párhuzamosan Puth 2021-ben társszerzőként és producerként jegyezte a The Kid Laroi és Justin Bieber Stay című dalát, amely 11 hétig vezette a Billboard Global 200 listáját, és a Gabby Barretttel közös I Hope (Remix) pedig negyedik top 10-es slágere lett a Billboard Hot 100 rangsorában.

 

Lóránt Károly
Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Ne menjünk el az atomháborúig, mert Európát hagyományos fegyverekkel is totálisan tönkre lehet tenni.

