Finomságok, lustaság és hétfőutálat – Mennyire ismeri Garfield világát?

Megnyílt az Art and Antique: ötszáz éves Buddha-szobor és amerikai elnökök kézjegyei között sétálhatunk + galéria
Vasárnapig várja a közönséget a művészeti kiállítás és vásár.
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Vasárnapig várja a közönséget a művészeti kiállítás és vásár.
A fotográfus több mint három évtizedes vizuális utazása
A mű eredetileg nem himnusznak készült.
A Velem mindig történik valami című előadást bemutatója március 2-án lesz az Akvárium Klubban.
Vasárnapig várja a közönséget a művészeti kiállítás és vásár.
A fotográfus több mint három évtizedes vizuális utazása
A mű eredetileg nem himnusznak készült.
A Velem mindig történik valami című előadást bemutatója március 2-án lesz az Akvárium Klubban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!