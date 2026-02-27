Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem engedünk a zsarolásnak – kövesse nálunk élőben

Ez már a milliárdosok klubja! Bajnokok Ligája-nagyságrendű summát kaszál a Fradi a bravúros El-szerepléssel

Nem elég, hogy a 36-szoros magyar bajnok remekül szerepelt eddig a nemzetközi kupákban, de ennek az is a hozadéka, hogy anyagilag is jól jár a klub a meneteléssel. A Fradi már zsinórban negyedik alkalommal élte meg a tavaszt, és csütörtök este a bolgár Ludogorec elleni 2-0-s sikerrel pedig 1975 után először nyert meg tavaszi párharcot. Csak azzal, hogy bejutott az Európa-liga rájátszásába 17,7 millió euró kerül a zöld-fehérek számlájára, ami további 1,75 millióval növekedett azzal, hogy a Ferencváros történelmet írva versenyben van az Elyolcaddöntőjében.

Molnár László
2026. 02. 27. 5:42
Nem véletlenül álmodozik minden csapat arról, hogy bejut a Bajnokok Ligája alapszakaszába, majd ott jól szerepelve az egyenes kieséses szakaszban is érdekelt legyen. Ugyanis a BL esetében az UEFA több, mint 2,4 milliárd eurót oszt szét összdíjazásként, míg az Európa-ligában – ahol a Fradi remekül szerepel – csupán 565 millió euró kerül szétosztásra. Hatalmas szakadék tátong tehát a két sorozat között a megkereshető pénz tekintetében, igaz, egy magyar klub számára az utóbbiban is maga a Kánaán eljutni a kupatavaszig. A Ferencváros a selejtezők küzdelmeiben eljutott a Bajnokok Ligája rájátszásáig, de a Qarabag megállította, és hiába volt az idegenbeli bravúr, a hazai vereség nagyon sokba került.

A Fradi az idei szezonban milliárdokat keresett

Amennyiben Robbie Keane csapata bejutott volna a Bajnokok Ligája alapszakaszába, bármilyen hihetetlen, csak ezzel többet kaszált volna (18,62 millió euró), mint amennyit az alapszakasz végére összeszedett (17,7 millió euró) az El-szerepléssel. Ám ez az összeg csütörtök este tovább nőtt a bolgár Ludogorec kiverésével – a 2-0-ás győzelem összesítésben 3-2-es Fradi-továbbjutást ért –, és már a hétmilliárd forintot is meghaladja a zöld-fehérek eddigi bevétele.

Az Európa-ligában nyerhető pénzek

  • az alapszakaszba kerülés 4,31 millió euró
  • minden győzelem 450 ezer euró
  • minden döntetlen 150 ezer euró
  • az alapszakasz tabellájának első 8 helyezettjének 600 ezer euró
  • a 9-16. helyezetteknek 300 ezer euró
  • nyolcaddöntős csapatoknak 1,75 millió euró
  • a negyeddöntőért 2,5 millió euró
  • az elődöntőért 4,2 millió euró, 
  • a döntőbe kerülésért 7 millió euró
  • az EL-győztes a kupa mellé további 6 millió eurót kap
A Fradi tehát azzal, hogy végül az El-alapszakaszában a 12. helyen végzett, és 14 meccsből nyolc alkalommal győzni tudott a 4 döntetlen és a két veresége mellett, összesen 17,7 millió eurót kaszált, ami napi árfolyamon 6,65 milliárd forintot jelentett. Magyar szinten már ez elképzelhetetlenül nagy összeg. És akkor a bolgár Ludogorec ismételt legyőzése és kiejtése a rájátszásban nemcsak azt jelentette, hogy a Fradi történelmet írva végre egy tavaszi párharcban is jobbnak bizonyult riválisánál, hanem azt is, hogy az előbb említett összeget 1,75 euróval még megfejelte. Azaz 16, többségében sikerrel megvívott találkozót követően a zöld-fehérek számlájára immár 19,45 millió eurót utal majd az UEFA, ami magyar pénzben 7,13 milliárd forintot jelent.

A Fradi nemzetközi kupákban elért eredményei a 2025/26-os idényben

Bajnokok Ligája, selejtező

  1. forduló: erőnyerő
  2. forduló: Noah (örmény) 2-1, 4-3
  3. forduló: Ludogorec (bolgár) 0-0, 3-0

Play off

  • Qarabag (azeri) 1-3, 3-2

Európa-liga, alapszakasz

  1. forduló: Viktoria Plzen (cseh) 1-1
  2. forduló: Genk (belga) 1-0
  3. forduló: Salzburg (osztrák) 3-2
  4. forduló: Ludogorec (bolgár) 3-1
  5. forduló: Fenerbache (török) 1-1
  6. forduló: Glasgow Rangers (skót) 2-1
  7. forduló: Panathinaikosz (görög) 1-1
  8. forduló: Nottingham Forest (angol) 0-4

Európa-liga rájátszás

  • Ludogorec (bolgár) 1-2, 2-0

ÖSSZESEN: 16 meccs, 9 győzelem, 4 döntetlen, 3 vereség

Újabb milliók érkeznek az értékalapú díjazásból

Az UEFA azt a pénzt osztja szét a csapatok között az európai kupák díjazásaként, amelyet ezekből a sorozatokból megtermel. A sportmarketing.hu elemzése szerint 2025-26-os szezonban összesen 4,4 milliárd euró bevételre számít a szervezet a Bajnokok Ligájából, az Európa Ligából, az Európa Konferencia Ligából, valamint az Európai Szuperkupából. Ez tehát a kiinduló alap.

Erre jön az alapszakaszba bejutó csapatok számára az úgynevezett értékalapú díjazás – ez 35% a BL és az EL, 20% a KL esetében –, ami egyrészt a korábbi évek szereplését figyelembe vevő, koefficiens alapú díjazás, másrészt a televíziós piac mérete alapján osztott pénzek, az ún. market pool kombinációjából jött létre. Az európai rész (73%) és a nem európai rész (27%) aránya az UEFA és a különböző médiapiacok között 2024. július 1-ig megkötött, a teljes ciklusra érvényes szerződéseken alapul.

Összesen 198 millió eurót osztanak szét a csapatok között ez alapján. A legalacsonyabban rangsorolt klub az európai részből egy egységnek megfelelő 217 ezer eurót kap, az eggyel magasabban végző 2 egységnyit (434 ezer euró) és így tovább a rangsorban az elsőnek járó 7,812 millió euróig. Ugyanez a nem európai részben úgy alakul, hogy egy egység 80 ezer eurónak felel meg, ennyi jár tehát az utolsónak rangsorolt klubnak, míg az elsőnek 36-szor ennyit, vagyis 2,88 millió euró.

Az, hogy ebből mennyi jut majd a Fradinak, az majd akkor derül ki, amikor az alapszakaszba jutott csapatokat végleg rangsorolják a szezonban elért eredmény szerint, ám a zöld-fehérek a 16. helynél már biztosan nem végezhetnek hátrébb. A pénteki sorsoláson, melyet Nyonban rendeznek, kiderül, hogy a két portugál csapatból a Porto vagy a Braga ellen folytathatja a Fradi a menetelését és a pénzgyűjtést az Európa-liga nyolcaddöntőjéban. Csak emlékeztetőül: amikor utoljára, még 1975-ben a KEK-ben párharcot nyertek a zöld-fehérek tavasszal, a végállomás a kupadöntő volt a számukra.

A mérkőzés összefoglalója, Robbie Keane, Gróf Dávid és Madarász Ádám értékelése:

 

