Ez már a milliárdosok klubja! Bajnokok Ligája-nagyságrendű summát kaszál a Fradi a bravúros El-szerepléssel

Nem véletlenül álmodozik minden csapat arról, hogy bejut a Bajnokok Ligája alapszakaszába, majd ott jól szerepelve az egyenes kieséses szakaszban is érdekelt legyen. Ugyanis a BL esetében az UEFA több, mint 2,4 milliárd eurót oszt szét összdíjazásként, míg az Európa-ligában – ahol a Fradi remekül szerepel – csupán 565 millió euró kerül szétosztásra. Hatalmas szakadék tátong tehát a két sorozat között a megkereshető pénz tekintetében, igaz, egy magyar klub számára az utóbbiban is maga a Kánaán eljutni a kupatavaszig. A Ferencváros a selejtezők küzdelmeiben eljutott a Bajnokok Ligája rájátszásáig, de a Qarabag megállította, és hiába volt az idegenbeli bravúr, a hazai vereség nagyon sokba került.

A Fradi ír szakvezetője, Robbie Keane olyan magasságokba vezette a csapatát, ahol nagyon régen járt Fotó: Polyák Attila

A Fradi az idei szezonban milliárdokat keresett

Amennyiben Robbie Keane csapata bejutott volna a Bajnokok Ligája alapszakaszába, bármilyen hihetetlen, csak ezzel többet kaszált volna (18,62 millió euró), mint amennyit az alapszakasz végére összeszedett (17,7 millió euró) az El-szerepléssel. Ám ez az összeg csütörtök este tovább nőtt a bolgár Ludogorec kiverésével – a 2-0-ás győzelem összesítésben 3-2-es Fradi-továbbjutást ért –, és már a hétmilliárd forintot is meghaladja a zöld-fehérek eddigi bevétele.

Az Európa-ligában nyerhető pénzek

az alapszakaszba kerülés 4,31 millió euró

minden győzelem 450 ezer euró

minden döntetlen 150 ezer euró

az alapszakasz tabellájának első 8 helyezettjének 600 ezer euró

a 9-16. helyezetteknek 300 ezer euró

nyolcaddöntős csapatoknak 1,75 millió euró

a negyeddöntőért 2,5 millió euró

az elődöntőért 4,2 millió euró,

a döntőbe kerülésért 7 millió euró

az EL-győztes a kupa mellé további 6 millió eurót kap

A Fradi-tábor fantasztikus támogatást nyújtott a csapatnak Fotó: Polyák Attila

A Fradi tehát azzal, hogy végül az El-alapszakaszában a 12. helyen végzett, és 14 meccsből nyolc alkalommal győzni tudott a 4 döntetlen és a két veresége mellett, összesen 17,7 millió eurót kaszált, ami napi árfolyamon 6,65 milliárd forintot jelentett. Magyar szinten már ez elképzelhetetlenül nagy összeg. És akkor a bolgár Ludogorec ismételt legyőzése és kiejtése a rájátszásban nemcsak azt jelentette, hogy a Fradi történelmet írva végre egy tavaszi párharcban is jobbnak bizonyult riválisánál, hanem azt is, hogy az előbb említett összeget 1,75 euróval még megfejelte. Azaz 16, többségében sikerrel megvívott találkozót követően a zöld-fehérek számlájára immár 19,45 millió eurót utal majd az UEFA, ami magyar pénzben 7,13 milliárd forintot jelent.