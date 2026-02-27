Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem engedünk a zsarolásnak – kövesse nálunk élőben

A Budapest-Belgrád vasútvonalon elindult a rendszeres teherforgalom

Az első vonat éjfél után néhány perccel a MÁV Railtours tehervonata volt, élén a mozdonymegújítási program keretében érkezett Siemens Vectron mozdonnyal.

2026. 02. 27.
– Ma hajnalban elindult a rendszeres teherforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon – jelentette be a MÁV-csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, ezzel nem csupán a pályaépítés és az infrastruktúrafejlesztés, hanem a zárt tesztek időszaka is lezárult. A mindennapos teherforgalommal immár élesben, valós forgalmi körülmények között teszik próbára az újjáépült 150-es vasútvonalat, mielőtt a személyforgalom is visszatérhet rá.

Budapest, 2026. február 27. Kelebiára közlekedő teherszállító vonatszerelvény halad át Soroksár vasútállomáson 2026. február 27-én. Elindult hajnalban a forgalom a MÁV-csoport 150. számú vonalán, amely egyben az újjáépített Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza. MTI/Lakatos Péter
Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

Az összes mérés és pályapróba igazolta, hogy a vonal megfelel minden olyan infrastrukturális és közlekedésbiztonsági feltételnek, ami a tehervonatok közlekedtetéséhez szükséges. A biztonság ugyanakkor kettőn áll, nem csupán a vasutasokon, hanem a többi közlekedőn is múlik – hívta fel a figyelmet a vezérigazgató.

–  A térségben élők hosszú ideig azt szokhatták meg, hogy nem járnak vonatok a pályán,

mostantól azonban újra rendszeresen és nagy sebességgel érkezhetnek vasúti járművek a vonalon.

Nagyon kérünk mindenkit, hogy ne megszokásból közlekedjen: a KRESZ maradéktalan betartásával és kellő körültekintéssel közelítse meg a vasúti átjárókat – hívta fel a figyelmet Hegyi Zsolt.

Kitért arra, hogy

a 150-es vasútvonal felújítása az elmúlt évek legnagyobb vasúti beruházása volt Magyarországon,

a Ferencvárostól a kelebiai magyar-szerb határállomásig vezető 160 kilométeres régi, rossz minőségű, egyvágányos vasútvonal helyén egy végig kétvágányú, óránként 160 kilométeres sebességgel járható vasútvonal épült a legkorszerűbb utasforgalmi létesítményekkel.

Az első vonat éjfél után néhány perccel a MÁV Railtours tehervonata volt, élén a mozdonymegújítási program keretében érkezett Siemens Vectron mozdonnyal – közölte Hegyi Zsolt.

Borítókép: Elindult a Budapest-Belgrád vasútvonalon a teherszállítás (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

