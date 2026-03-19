Megy a nagy színjáték, újabb 5,5 milliárd eurót kértek az ukránok

Ukrajna további 5,5 milliárd eurót kért a felkészülésre a következő háborús télre, a Barátság olajvezeték ügyében pedig továbbra is zajlik a színjáték, a tranzit újraindítása ugyanis kizárólag a politikai szándéktól függ – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint csütörtökön Veszprémben. Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarországgal nem lehet szórakozni.

Forrás: MTI2026. 03. 19. 19:50
Forrás: MTI
Szijjártó Péter elmondta, hogy a kijevi magyar nagykövet az imént arról tájékoztatta, hogy az ukrán kormányfő összehívott egy értekezletet az európai uniós külképviseletek vezetőinek, ahol kért további 5,5 milliárd eurót arra, hogy a következő háborús télre felkészítsék Ukrajnát.

– Lehetett a miniszterelnöktől kérdezni is. Érdekes módon egyedül a mi nagykövetünk kérdésére nem maradt idő. Őt hagyták utoljára, s amikor feltette a kérdését, akkor az ukrán miniszterelnök a telefonjára nézett, és közölte, hogy „jaj, hív az elnök”, és így nem maradt idő természetesen a magyar nagykövetnek válaszolni arra a kérdésre, hogy mikor indítják újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken – tudatta.

A helyzet az, hogy továbbra is megy a nagy színjáték. Látom, most itt azt nyomják, hogy tájékoztatták az ukránok az Európai Unió kijevi képviseletének helyettes vezetőjét arról, hogyan fogják helyreállítani a vezetéket, de ez egy nagy színjáték, mert az Európai Unió bizottsága, Brüsszel, Berlin és Kijev közösen döntöttek arról, hogy ezt az olajblokádot megindítják Magyarországgal szemben

Hangsúlyozta, hogy kizárólag politikai döntés eredménye, hogy nem indítják újra a szállítást.

Hiszen egy politikai zsarolást hajtanak végre Magyarországgal szemben, és megpróbálnak beavatkozni a választásba

– jelezte. – Szóval a helyzet az, hogy megy a nagy színjáték, újabb 5,5 milliárd eurót kértek az ukránok, továbbra sem indítják újra a kőolajszállítást, mi követeljük, hogy ezt tegyék meg. Magyarországgal szórakozni nem lehet, Magyarországot zsarolni nem lehet, mindaddig, amíg tart az olajblokád, egyetlenegy döntés sem születhet meg Brüsszelben, ami fontos az ukránoknak vagy ami pénzt adna nekik – összegzett.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség járműipari konferenciáján az Eiffel Műhelyházban 2026. március 19-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

