Megy a nagy színjáték, újabb 5,5 milliárd eurót kértek az ukránok

Szijjártó Péter elmondta, hogy a kijevi magyar nagykövet az imént arról tájékoztatta, hogy az ukrán kormányfő összehívott egy értekezletet az európai uniós külképviseletek vezetőinek, ahol kért további 5,5 milliárd eurót arra, hogy a következő háborús télre felkészítsék Ukrajnát.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarországgal nem lehet szórakozni. Fotó: MTI

– Lehetett a miniszterelnöktől kérdezni is. Érdekes módon egyedül a mi nagykövetünk kérdésére nem maradt idő. Őt hagyták utoljára, s amikor feltette a kérdését, akkor az ukrán miniszterelnök a telefonjára nézett, és közölte, hogy „jaj, hív az elnök”, és így nem maradt idő természetesen a magyar nagykövetnek válaszolni arra a kérdésre, hogy mikor indítják újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken – tudatta.

A helyzet az, hogy továbbra is megy a nagy színjáték. Látom, most itt azt nyomják, hogy tájékoztatták az ukránok az Európai Unió kijevi képviseletének helyettes vezetőjét arról, hogyan fogják helyreállítani a vezetéket, de ez egy nagy színjáték, mert az Európai Unió bizottsága, Brüsszel, Berlin és Kijev közösen döntöttek arról, hogy ezt az olajblokádot megindítják Magyarországgal szemben

– tette hozzá.