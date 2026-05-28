integritás hatóságmodelleurópai bizottsághankó balázsországgyűlés

Hankó Balázs: A magyar egyetemek versenyképessége a tét

A magyar egyetemek nemzetközi előretörése bizonyítja a modellváltás sikerét – erről beszélt lapunknak Hankó Balázs. A korábbi kulturális és innovációs miniszter szerint a kekvarendszer stabil, teljesítményalapú és hosszú távon kiszámítható működést teremtett a felsőoktatásban, miközben az Európai Bizottság politikai nyomásgyakorlással veszélyezteti a magyar egyetemek versenyképességét és az Erasmus-programhoz való hozzáférést.

Gábor Márton
2026. 05. 28. 17:48
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Forrás: Facebook/Hankó Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A politikus szerint a modellváltásnak köszönhetően nőtt a hallgatói létszám, erősödtek a vidéki egyetemek, emelkedtek az ipari bevételek és megsokszorozódott a szabadalmak száma is.

Ma tízből nyolc egyetemista ajánlaná saját intézményét a barátainak. Ez mutatja igazán, hogy az új modell működik

 – hangsúlyozta. Az Erasmus-program körül kialakult vitákkal kapcsolatban Hankó Balázs visszautasította azokat a kritikákat, amelyek szerint a kormány nem kezelte megfelelően az összeférhetetlenségi kérdéseket.

Felidézte: az Országgyűlés 2024 őszén olyan törvényt fogadott el, amely egyértelmű összeférhetetlenségi szabályokat vezetett be az alapítványi kuratóriumok működésére vonatkozóan. A szabályozás rögzítette a kétszer hatéves mandátumkorlátot, a politikusokra vonatkozó egyéves „lehűlési időt”, valamint az Integritás Hatóság ellenőrzési jogkörét is.

Ennek ellenére az Európai Bizottság újabb és újabb feltételeket támasztott, többek között azt követelve, hogy rektorok és professzorok távozzanak a kuratóriumokból. Ez már sérti a nemzeti és egyetemi autonómiát

 – jelentette ki. A közvagyon átadásával kapcsolatos kritikákra reagálva Hankó Balázs hangsúlyozta: az egyetemek nem „elveszítették”, hanem éppen ellenkezőleg, tényleges tulajdonba kapták az általuk használt infrastruktúrát.

Az állami modellben az intézmények csupán kezelték az ingatlanokat és eszközöket. Az alapítványi rendszerben az egyetemek tulajdonosként, a jó gazda gondosságával gazdálkodhatnak

 – mondta. A kekva alapítványok működését ugyanakkor több kontrollmechanizmus is felügyeli. Kötelező a felügyelőbizottság és az állandó könyvvizsgáló működtetése, érvényesek az információszabadság szabályai, valamint az Állami Számvevőszék is rendszeresen vizsgálja az intézményeket.

A politikus szerint a modellváltás legfontosabb eredménye, hogy a finanszírozás immár teljesítményhez kötött. Az egyetemek támogatása az elmúlt években közel háromszorosára nőtt, ugyanakkor a többletforrásokat kizárólag mérhető eredmények alapján biztosították.

Az egyetemek teljesítménye a korábbi hetvenszázalékos szintről mára meghaladta a kilencven százalékot. Ez nemcsak a rangsorokban látszik, hanem a gazdasági kapcsolatokban, a kutatási eredményekben és a szabadalmak számában is

 – emelte ki. Hankó Balázs szerint ugyanakkor veszélybe kerülhetnek ezek az eredmények, ha politikai okokból megkérdőjelezik a kekvarendszer működését.

Az egyetemi versenyképesség kulcsa került veszélybe. Olyan forráskivonás fenyegeti a magyar felsőoktatást, amelyet még az Európai Bizottság sem követelt Magyarországtól

 – fogalmazott. A volt miniszter felvetette: kérdéses, miért nem került kihirdetésre az a peres eljárás, amelyben hat magyar egyetem az Európai Bizottsággal szemben kedvező pozícióban áll.

Felmerül a kérdés, vajon nem azért késlekedik az ügy, mert Brüsszel azt várja: a kormány maga számolja fel a kekva alapítványokat, és így okafogyottá válik a per?

 – mondta. Hankó Balázs szerint azonban a magyar felsőoktatás jövője nem politikai csatározásokon, hanem a hallgatók, kutatók és a gazdaság érdekein múlik.

A cél világos: erős, versenyképes magyar egyetemekre van szükség, amelyek itthon tartják a fiatalokat és erősítik a magyar gazdaságot

 – zárta gondolatait. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Budapesti Corvinus Egyetem)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

A finnek leleplezése után Putyin már a pánikszoba felé tart?

Odrobina Kristóf avatarja

Ukrajna és hívei szerint a legerősebb lapokkal játszanak, csakhogy ez egy olyan pókerjátszma, ahol a játékos már a zsetonjait is kölcsönből kapta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu