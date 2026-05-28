zivataridőjáráshétvégi időjárászápor

Zápor, zivatar, jégeső és 30 fok – lesz itt minden a hétvégén + térkép

Visszatér a kánikula május utolsó hétvégéjén, a csúcshőmérséklet jellemzően 30 fok körül alakul. Szombaton északkeleten, vasárnap pedig a Dunántúlon lehet zápor, zivatar – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből. Egyelőre csak vasárnapra van érvényben figyelmeztető előrejelzés, igaz, ez még változhat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 05. 28. 17:31
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombaton észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északkeleti vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északkeleti, északi országrészben fordulhat elő: eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok idején erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalban általában 8-15, délután 26-31 fok valószínű, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.

Vasárnap a sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre lehet számítani, elsősorban itt alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, megerősödhet, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-19, délután 26-31 fok várható. Az ország nyugati részén biztosan jól jöhet az esernyő, de lehet, kevés lesz, mert Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyékben akár jégeső is eshet. 

Fotó: Met.hu

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

A finnek leleplezése után Putyin már a pánikszoba felé tart?

Odrobina Kristóf avatarja

Ukrajna és hívei szerint a legerősebb lapokkal játszanak, csakhogy ez egy olyan pókerjátszma, ahol a játékos már a zsetonjait is kölcsönből kapta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu