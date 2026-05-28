Szombaton észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északkeleti vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északkeleti, északi országrészben fordulhat elő: eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok idején erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalban általában 8-15, délután 26-31 fok valószínű, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.
Zápor, zivatar, jégeső és 30 fok – lesz itt minden a hétvégén + térkép
Visszatér a kánikula május utolsó hétvégéjén, a csúcshőmérséklet jellemzően 30 fok körül alakul. Szombaton északkeleten, vasárnap pedig a Dunántúlon lehet zápor, zivatar – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből. Egyelőre csak vasárnapra van érvényben figyelmeztető előrejelzés, igaz, ez még változhat.
Vasárnap a sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre lehet számítani, elsősorban itt alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, megerősödhet, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-19, délután 26-31 fok várható. Az ország nyugati részén biztosan jól jöhet az esernyő, de lehet, kevés lesz, mert Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyékben akár jégeső is eshet.
