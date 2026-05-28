Zápor, zivatar, jégeső és 30 fok – lesz itt minden a hétvégén + térkép

Vasárnap a sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre lehet számítani, elsősorban itt alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, megerősödhet, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-19, délután 26-31 fok várható. Az ország nyugati részén biztosan jól jöhet az esernyő, de lehet, kevés lesz, mert Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyékben akár jégeső is eshet.