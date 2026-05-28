Ismét kiakadt a TASZ: a Tisza nem tartja be a kampányígéretét

Ahogy korábban a Magyar Nemzet az alkotmánymódosításokkal kapcsolatban beszámolt róla, a javaslat része volt többek között az alaptörvény egy bekezdésének teljes törlése, valamint a lex Orbán néven elhíresült javaslat is. Utóbbi azt tartalmazza, hogy nyolc évben maximálják, meddig lehet betölteni a miniszterelnöki posztot. A törvényjavaslatot visszamenőleges hatállyal akarják elfogadni, ugyanis az előterjesztők indoklása szerint a nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Ezzel egyértelműen elzárnák Orbán Viktort útját attól, hogy a jövőben ismét miniszterelnök lehessen.