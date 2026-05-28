Tisztítótűz: gyermekbántalmazási hálózatot leplezett le a rendőrség

Szintén Csanádpalotán vették őrizetbe a 62 éves D. Pálnét, akit két gyermek megverésével és fojtogatásával gyanúsítanak. Mindkettőjüket kiskorú veszélyeztetése miatt hallgatták ki.

A rendőrök elfogtak egy gyermekfelügyelőt is, aki a gyanú szerint tudott a bántalmazásokról, mégsem tett semmit. Emellett a csanádpalotai lakásotthon vezetőjét és szakmai vezetőjét is előállították, mert a nyomozás adatai szerint nem a valóságnak megfelelő jegyzőkönyveket készítettek, illetve eltüntették az ügyeket. Őket közfeladati helyzettel való visszaéléssel gyanúsították meg.

A nyomozók a csanádpalotai gyermekotthon mellett szegedi, dévaványai és hódmezővásárhelyi intézményekben, valamint gazdasági és igazgatási központokban is kutatásokat tartottak. Az akció során hat terabájtnyi adatot és tizenhárom zsáknyi iratanyagot foglaltak le.

A rendőrség közölte: a most feltárt ügyek alapján nem zárható ki, hogy más intézményekben is történhettek hasonló visszaélések és eltussolások. Ezért a nyomozó iroda 2021-ig visszamenőleg valamennyi érintett intézmény dokumentációját felülvizsgálja, és jogsértés esetén eljárást indít.

A vizsgálat a nevelőszülői hálózatot is érinti. A rendőrség több ügyben feljelentést tett az illetékes vármegyei rendőr-főkapitányságokon szexuális visszaélés gyanúja miatt. Az egyik ügyben már vádemelés történt, a többi eljárás jelenleg is folyamatban van.

A rendőrség továbbra is várja azok jelentkezését, akiknek információjuk lehet gyermekotthonokban vagy nevelőszülői hálózatokban történt bántalmazásokról, visszaélésekről vagy azok eltussolásáról.

A rendőrség mindenkit arra kér, hogy amennyiben a fenti intézetekben hasonló esetekről, gyermekbántalmazásokról van információja, az tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon vagy a [email protected] e-mail-címen.