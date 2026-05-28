Tisztítótűz: gyermekbántalmazási hálózatot leplezett le a rendőrség

Öt embert fogtak el és tizennégy helyszínen tartottak razziát a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói egy, gyermekotthonokat érintő súlyos bűncselekmény-sorozat ügyében. A rendőrség szerint gondozók és intézményvezetők éveken át bántalmazhattak gyermekeket, miközben több esetet megpróbáltak eltussolni. A hatóságok országos vizsgálatot indítottak, és további bejelentéseket várnak.

Gábor Márton
2026. 05. 28. 18:04
Szintén Csanádpalotán vették őrizetbe a 62 éves D. Pálnét, akit két gyermek megverésével és fojtogatásával gyanúsítanak. Mindkettőjüket kiskorú veszélyeztetése miatt hallgatták ki.

A rendőrök elfogtak egy gyermekfelügyelőt is, aki a gyanú szerint tudott a bántalmazásokról, mégsem tett semmit. Emellett a csanádpalotai lakásotthon vezetőjét és szakmai vezetőjét is előállították, mert a nyomozás adatai szerint nem a valóságnak megfelelő jegyzőkönyveket készítettek, illetve eltüntették az ügyeket. Őket közfeladati helyzettel való visszaéléssel gyanúsították meg.

A nyomozók a csanádpalotai gyermekotthon mellett szegedi, dévaványai és hódmezővásárhelyi intézményekben, valamint gazdasági és igazgatási központokban is kutatásokat tartottak. Az akció során hat terabájtnyi adatot és tizenhárom zsáknyi iratanyagot foglaltak le.

A rendőrség közölte: a most feltárt ügyek alapján nem zárható ki, hogy más intézményekben is történhettek hasonló visszaélések és eltussolások. Ezért a nyomozó iroda 2021-ig visszamenőleg valamennyi érintett intézmény dokumentációját felülvizsgálja, és jogsértés esetén eljárást indít.

A vizsgálat a nevelőszülői hálózatot is érinti. A rendőrség több ügyben feljelentést tett az illetékes vármegyei rendőr-főkapitányságokon szexuális visszaélés gyanúja miatt. Az egyik ügyben már vádemelés történt, a többi eljárás jelenleg is folyamatban van.

A rendőrség továbbra is várja azok jelentkezését, akiknek információjuk lehet gyermekotthonokban vagy nevelőszülői hálózatokban történt bántalmazásokról, visszaélésekről vagy azok eltussolásáról.

A rendőrség mindenkit arra kér, hogy amennyiben a fenti intézetekben hasonló esetekről, gyermekbántalmazásokról van információja, az tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon vagy a [email protected] e-mail-címen.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Police.hu)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
