Meglepő húzás: egyre több magyar teszi ezt a megtakarított pénzével

A trendet a fintech cégek és neobankok terjedése is erősíti. Az olyan szolgáltatók,

mint a Revolut

vagy a Wise,

jelentősen megkönnyítették a külföldi és devizaalapú befektetések elérését, ráadásul sok magyar ügyfél már eleve külföldi szolgáltatónál tartja a pénzét. A Bankmonitor kiemeli: a Revolutnak önmagában több mint 2,3 millió magyar ügyfele van, így még a forintban vezetett számlák is növelik a külföldön tartott vagyon nagyságát.

A külföldön tartott nettó pénzügyi vagyon 2026 első negyedévében elérte a 12 251 milliárd forintot, ami több mint ötszöröse a 2015-ös szintnek. Különösen gyorsan nőtt a külföldi befektetési jegyek állománya, amely egy év alatt több mint 28 százalékkal emelkedett, de jelentősen bővültek a külföldi betétek és értékpapírok is.

A szakértők szerint a biztonsági szempontok itt még erősebben jelenhetnek meg: sokan úgy gondolják, hogy egy külföldi bankban vagy nemzetközi pénzügyi szolgáltatónál nagyobb biztonságban van a pénzük.

A Bankmonitor arra is felhívja a figyelmet, hogy a forint gyengülése az elmúlt másfél évben lényegében megállt, ennek ellenére tovább nőtt a devizamegtakarítások állománya. Ez arra utalhat, hogy sok megtakarító továbbra is hosszabb távon számít a forint gyengülésére, vagy egyszerűen tartósan átrendeződtek a lakossági befektetési szokások.

Az elemzés szerint ugyanakkor az euróbevezetésről szóló politikai szándék megjelenése idővel mérsékelheti a forinttal kapcsolatos bizonytalanságokat, bár konkrét intézkedések egyelőre nem látszanak. A következő időszak egyik nagy kérdése az lehet, hogy a magyar megtakarítók visszatérnek-e a forintalapú befektetésekhez, vagy tartósan velünk marad a deviza- és külföldi megtakarítások erősödése.