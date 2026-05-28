Meglepő húzás: egyre több magyar teszi ezt a megtakarított pénzével

A magyar háztartások egyre nagyobb összeget tartanak devizában és külföldi pénzügyi szolgáltatóknál: az elmúlt években látványosan megugrott a devizaalapú és külföldön elhelyezett megtakarítások állománya. A szakértők szerint a megtakarítások átrendeződésében a forinttal kapcsolatos bizonytalanság, a magasabb hozamok keresése és a fintech szolgáltatók terjedése is fontos szerepet játszik.

2026. 05. 28. 17:47
Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
A trendet a fintech cégek és neobankok terjedése is erősíti. Az olyan szolgáltatók, 

  • mint a Revolut 
  • vagy a Wise, 

jelentősen megkönnyítették a külföldi és devizaalapú befektetések elérését, ráadásul sok magyar ügyfél már eleve külföldi szolgáltatónál tartja a pénzét. A Bankmonitor kiemeli: a Revolutnak önmagában több mint 2,3 millió magyar ügyfele van, így még a forintban vezetett számlák is növelik a külföldön tartott vagyon nagyságát.

A külföldön tartott nettó pénzügyi vagyon 2026 első negyedévében elérte a 12 251 milliárd forintot, ami több mint ötszöröse a 2015-ös szintnek. Különösen gyorsan nőtt a külföldi befektetési jegyek állománya, amely egy év alatt több mint 28 százalékkal emelkedett, de jelentősen bővültek a külföldi betétek és értékpapírok is.

A szakértők szerint a biztonsági szempontok itt még erősebben jelenhetnek meg: sokan úgy gondolják, hogy egy külföldi bankban vagy nemzetközi pénzügyi szolgáltatónál nagyobb biztonságban van a pénzük.

A Bankmonitor arra is felhívja a figyelmet, hogy a forint gyengülése az elmúlt másfél évben lényegében megállt, ennek ellenére tovább nőtt a devizamegtakarítások állománya. Ez arra utalhat, hogy sok megtakarító továbbra is hosszabb távon számít a forint gyengülésére, vagy egyszerűen tartósan átrendeződtek a lakossági befektetési szokások.

Az elemzés szerint ugyanakkor az euróbevezetésről szóló politikai szándék megjelenése idővel mérsékelheti a forinttal kapcsolatos bizonytalanságokat, bár konkrét intézkedések egyelőre nem látszanak. A következő időszak egyik nagy kérdése az lehet, hogy a magyar megtakarítók visszatérnek-e a forintalapú befektetésekhez, vagy tartósan velünk marad a deviza- és külföldi megtakarítások erősödése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
