Az Európai Unió szigorú előírásokat támaszt a forgalomba hozott műanyag termékekkel szemben, amelyek célja elsősorban a gyermekek védelme. Az NNGYK arra hívja fel a figyelmet, hogy a megbízható, ellenőrzött forrásból származó termékek vásárlásával ezek a kockázatok nagyrészt elkerülhetők – az irreálisan olcsó, ismeretlen eredetű termékek ugyanis gyakran nem felelnek meg az uniós biztonsági követelményeknek – közölte a hivatal.
Veszélyes adalék a műanyagokban – 10 termékből négyben határérték felett
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriumi vizsgálatai több műanyag termék esetében is a megengedett határértéket jelentősen meghaladó ftaláttartalmat mutatott ki. A ftalát légzéssel vagy porral is bejuthat az emberi szervezetbe.
