Svájcban kitört a pánik: „Allah akbar” felkiáltással több embert is megkéseltek

A rendőrség közlése szerint a támadás reggel történt, és a feltételezett elkövetőt, egy 31 éves svájci állampolgárt letartóztatták. A bűncselekmény három áldozatát kórházi ápolásban részesítették.
A rendőrség lezárta a támadás helyszínét.
Helyi jelentések szerint legalább négy embert szúrt meg a késsel felfegyverzett férfi, akiről szemtanúk azt állították, hogy Allah akbart kiabált.
A svájci Blick újság például azt közölte, hogy birtokába jutott egy videó, amelyen egy férfi kirohan az állomás előcsarnokából, és azt kiabálja, hogy Allah Akbar. Ez egy arab kifejezés, ami azt jelenti, hogy Isten hatalmas.
„Egy kés volt a kezében” – mondta egy szemtanú a Blicknek. Hozzátette:
Mindenki sikoltozott és menekült.
