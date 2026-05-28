SvájcAllah Akbartámadás

Svájcban kitört a pánik: „Allah akbar” felkiáltással több embert is megkéseltek

Késes támadás történt egy svájci vasútállomáson csütörtök reggel, ahol több embert megsebesített egy férfi. A Winterthur állomásánál történt incidens után nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök és a mentők, a környéket lezárták. Helyi beszámolók szerint az elkövető „Allah akbart” kiabált a támadás közben.

Magyar Nemzet
2026. 05. 28. 11:57
Illusztráció: Kés egy bűnügyi helyszínen
Illusztráció: Kés egy bűnügyi helyszínen Forrás: AFP
A rendőrség közlése szerint a támadás reggel történt, és a feltételezett elkövetőt, egy 31 éves svájci állampolgárt letartóztatták. A bűncselekmény három áldozatát kórházi ápolásban részesítették.

A rendőrség lezárta a támadás helyszínét. 

Helyi jelentések szerint legalább négy embert szúrt meg a késsel felfegyverzett férfi, akiről szemtanúk azt állították, hogy Allah akbart kiabált.

A svájci Blick újság például azt közölte, hogy birtokába jutott egy videó, amelyen egy férfi kirohan az állomás előcsarnokából, és azt kiabálja, hogy Allah Akbar. Ez egy arab kifejezés, ami azt jelenti, hogy Isten hatalmas.

„Egy kés volt a kezében” – mondta egy szemtanú a Blicknek. Hozzátette: 

Mindenki sikoltozott és menekült.

Több tucat rendőr és mentő érkezett a helyszínre. A helyszínen egy biztosító paravánt is felállítottak. 

Gyermekek a támadás közelében

Egy szemtanú egy helyi újságnak azt mondta, hogy egy tanár a támadás idején arra haladó iskolás gyerekek elé állt, hogy megvédje őket. A rendőrség végül letartóztatta a feltételezett támadót, egy 31 éves svájci állampolgárt. A hatóságok a férfi indítékát vizsgálják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
