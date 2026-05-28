Amerikában lerántották a leplet a szupergazdag ukránok szenvedélyéről

Az ügyben több házkutatást is tartottak, valamint hangfelvételek is előkerültek az érintettekről, akik között ott volt Andrij Jermak, Zelenszkij bizalmasa, aki korábban az elnöki hivatalt vezette.

Jermak volt az a nyomozók szerint, aki a piramis tetején ülve mozgatta a szálakat. Az elnöki hivatal korábbi vezetője ezt ugyan következetesen tagadja, azonban nemrég a bíróság nagyon is megalapozottnak látta a vádakat és elrendelte az előzetes letartóztatását. Jermak később óvadék ellenében távozhatott, azonban továbbra is számot kell majd adni érintettségéről.

Borítókép: Egy szuperjacht Monaco partjainál (Fotó: AFP)