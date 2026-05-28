A férfi egyébként nem először szólal fel az ukrán jogsértések és korrupció ellen, amelyek okán több kommentelő is azzal vádolja Kuhnt, hogy az oroszok fizetik. Ezt egyébként ő következetesen visszautasítja.
Az ukrán korrupció ténye azonban nem lehet kérdés, miután lapunk is több alakalommal beszámolt róla, hogy a Timur Mindics ukrán vállalkozótól indult korrupciós botrány egészen az elnöki iroda ajtajáig ért. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi üzlettársa a vádak szerint kulcsszerepet játszott abban a hálózatban, amely több mint százmillió dollár értékben sikkaszthatott el pénzeket az állami energetikai szektorból.
