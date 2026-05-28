Amerikában lerántották a leplet a szupergazdag ukránok szenvedélyéről

Steven Eugene Kuhn amerikai veterán súlyos vádakat fogalmazott meg a közösségi oldalán. A Take America Back mozgalom alapítója videójában elárulta, hogy nemrég telefonon beszélt egy szuperjachtok gyártásával foglalkozó céggel, ahol jelezték neki, hogy már a következő négy évre be vannak táblázva az ukrán kormányzathoz és köreikhez kapcsolódó megrendelésekkel.

2026. 05. 28. 11:42
Fotó: VALERY HACHE Forrás: AFP
A férfi egyébként nem először szólal fel az ukrán jogsértések és korrupció ellen, amelyek okán több kommentelő is azzal vádolja Kuhnt, hogy az oroszok fizetik. Ezt egyébként ő következetesen visszautasítja. 

Az ukrán korrupció ténye azonban nem lehet kérdés, miután lapunk is több alakalommal beszámolt róla, hogy a Timur Mindics ukrán vállalkozótól indult korrupciós botrány egészen az elnöki iroda ajtajáig ért. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi üzlettársa a vádak szerint kulcsszerepet játszott abban a hálózatban, amely több mint százmillió dollár értékben sikkaszthatott el pénzeket az állami energetikai szektorból. 

Az ügyben több házkutatást is tartottak, valamint hangfelvételek is előkerültek az érintettekről, akik között ott volt Andrij Jermak, Zelenszkij bizalmasa, aki korábban az elnöki hivatalt vezette. 

Jermak volt az a nyomozók szerint, aki a piramis tetején ülve mozgatta a szálakat. Az elnöki hivatal korábbi vezetője ezt ugyan következetesen tagadja, azonban nemrég a bíróság nagyon is megalapozottnak látta a vádakat és elrendelte az előzetes letartóztatását. Jermak később óvadék ellenében távozhatott, azonban továbbra is számot kell majd adni érintettségéről. 

Borítókép: Egy szuperjacht Monaco partjainál (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
