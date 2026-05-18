Kiperkálták Zelenszkij haverjáért a milliókat, Jermak szabadlábon

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a csillagászati összegű óvadékába egy befolyásos üzletasszony is beszállt. Roza Tapanova nyolcmillió hrivnyás (55 millió forint) részt vállalt magára – amiről Facebook-oldalán számolt be. Tapanova Ukrajna legnagyobb olaj- és gázkitermelő vállalatának, az Ukrnaftának a felügyelőbizottsági tagja, az Ukrán Állami Takarékpénztárban (Oschadbank) is ezt a feladatot látja el, valamint a Babij Jar-emlékhely park vezérigazgatói tisztségét tölti be – írja az ukrán média.