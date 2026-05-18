ukrajnai korrupcióAndrij JermakNABUkorrupciós botrányZelenszkijnyomozás

Kiperkálták Zelenszkij haverjáért a milliókat, Jermak szabadlábon

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) hivatalos nyomozati dokumentumai szerint több mint 3 millió dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték Andrij Jermakot, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi kabinetfőnökét, akit egy hatalmas korrupciós botrányban pénzmosással gyanúsítanak. Bár Jermak kijelentette, hogy saját maga képtelen kifizetni az óriási összeget, a bíróság által meghatározott 140 millió hrivnyát a barátai mégis gyorsan összeszedték neki. A támogatók között felbukkant Szerhij Rebrov is.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 11:02
Szabadlábra helyezték Andrij Jermakot, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi kabinetfőnökét Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a csillagászati összegű óvadékába egy befolyásos üzletasszony is beszállt. Roza Tapanova nyolcmillió hrivnyás (55 millió forint) részt vállalt magára – amiről Facebook-oldalán számolt be. Tapanova Ukrajna legnagyobb olaj- és gázkitermelő vállalatának, az Ukrnaftának a felügyelőbizottsági tagja, az Ukrán Állami Takarékpénztárban (Oschadbank) is ezt a feladatot látja el, valamint a Babij Jar-emlékhely park vezérigazgatói tisztségét tölti be – írja az ukrán média. 

Andrij Jermak tavaly novemberben távozott tisztségéből az Enerhoatom-botrány kirobbanását követően. Jermak egy elit ingatlanberuházáson keresztül segítette a pénzek eltüntetését: a nyomozók állítása alapján 2021 és 2025 között több mint 460 millió hrivnyát, azaz nagyjából 8,9 millió dollárt mosott tisztára egy elit lakótelep kivitelezése során.

 

A NABU szerint a magas rangú tisztviselők 10-15 százalékos jutalékot szedtek be az Enerhoatom alvállalkozóitól azért, hogy megtarthassák beszállítói státuszukat, és ne blokkolják a termékeiket. A gyanú szerint az így finanszírozott négy luxusingatlan egyikét egyenesen Jermaknak szánták. 

Ebben a hatalmas botrányban további hat embert vádoltak meg, köztük Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettest és Timur Mindicset, Zelenszkij korábbi üzlettársát.

Jermak és ügyvédje kategorikusan tagadja a bűncselekményt, a vádakat pedig „alaptalanoknak” nevezték. 

A volt kabinetfőnök közölte, hogy fellebbez a bíróság döntése ellen. 

A szabadlábra helyezés azonban komoly kötelezettségekkel jár: 

  • Jermak köteles nyomkövető eszközt (karperecet) viselni, 
  • be kell jelentenie a lakhelyváltozást, 
  • engedély nélkül nem hagyhatja el Kijevet, 
  • nem kommunikálhat a többi gyanúsítottal, és 
  • le kellett adnia a külföldi útleveleit is.

Borítókép: Andrij Jermak (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Zelenszkijre is veszélyes lehet a Jermak-botrány: „az egész elnöki rendszerre árnyékot vethet” az ügy

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelektőke struktúrák

A (jog)állam én vagyok!

Bogár László avatarja

Azért kell a rendiséget lerombolni, hogy a „rend”, és e rendet még védeni képes szakrális struktúrák ellenőrző szerepükkel élve nehogy megakadályozzák e Nagy Átalakulás profitszivattyúinak a működtetését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu