orosz-ukrán háborúUkrajnakorrupciós botrányZelenszkij

Zelenszkij és belső köre luxusvillákat építtethetett magának az uniós forrásokból?

Hétmilliárd eurónyi, dróngyártásra szánt uniós forrás tűnhetett el – többek között – az ukrán elnök és belső köre palotáira. Egy ukrán blogger szerint összesen négy kijevi luxusvilláról van szó, amelyből egy Volodimir Zelenszkijé lehet.

Magyar Nemzet
2026. 05. 03. 18:13
Az ukrán elnök (Fotó: AFP)
Olesko olyan hangfelvételekre hivatkozik, amin az ukrán elnök volt üzleti partnere, Timur Mindics hallható, aki építkezési tervekről, valamint a dróngyártásra szánt 7 milliárd euró elsikkasztásáról beszél. Állítása szerint a szóban forgó összeget az Európai Unió biztosította Ukrajnának, majd azt a Zelenszkij belső köréhez köthető céghálón – pontosabban a Fire Point nevű cégen – keresztül csatornázták ki maguknak.

És nem csupán egyetlen luxusvilláról van szó: összesen négy palota épült – Zelenszkij, valamint legközelebbi barátai és partnerei számára. Az információk szerint a komplexum a „Dinasztia” nevet kapta

– részletezte a blogger. Az eset nagy kontrasztot mutat a háború miatt nélkülözésben élő ukrán civilek és az ukrajnai elit életmódja között, amely fokozza a lakosság elégedetlenségét.

Az esetről az Ukrainska Pravda is beszámolt, miszerint a felvételen olyan villákról esik szó, amelyeket feltehetően Zelenszkijnek, Jermaknak és Mindicsnek építettek. A lap információi szerint a beszélgetés tartalmát az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) hozta nyilvánosságra, amelyet 2025. július 1-jén, a Midasz-művelet részeként rögzítettek, a vádlott lakásában. 

A beszélgetés során Mindics egy Natalie nevű nővel egyeztetett – aki valószínűleg a négyvillás-projekt kivitelezéséért felelt. 

A felvételen a férfi arra utasítja Nataliet, hogy a területet teljesen körbe kell keríteni, kutyát kell szerezni, és állandó őrzést kell biztosítani azért, hogy senki – beleértve az újságírókat is – ne juthasson be. A cikk szerint ez utalás lehetett a Bihus.Info oknyomozó újságíróira, akik később beszámoltak az építkezésről. 

A Kyiv Post információi szerint a felvételek hitelességét egyelőre nem erősítették meg, ráadásul csak írásos anyagok kerültek nyilvánosságra, a hanganyag nem. Ennek ellenére hatalmas politikai vihart kavart az ügy, mivel a beszélgetésben szó esik állami pénzekről, hadiipari projektekről és rakétagyártásról is. Ha a vádak beigazolódnak, a Fire Point elveszítheti a jogosultságát arra, hogy az ukrán hadseregnek szállítson fegyvereket. 

A vállalat tagadta a vádakat, az egyik társtulajdonos, Denisz Stílerman szerint az egész ügy célzott támadás, amelynek célja Ukrajna egyik leghatékonyabb fegyvergyártó vállalatának tönkretétele. 

A cég szerint a versenytársai próbálják ellehetetleníteni működésüket és így megszerezni az állami megrendeléseket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

