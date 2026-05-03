Zelenszkij és belső köre luxusvillákat építtethetett magának az uniós forrásokból?

A beszélgetés során Mindics egy Natalie nevű nővel egyeztetett – aki valószínűleg a négyvillás-projekt kivitelezéséért felelt.

A felvételen a férfi arra utasítja Nataliet, hogy a területet teljesen körbe kell keríteni, kutyát kell szerezni, és állandó őrzést kell biztosítani azért, hogy senki – beleértve az újságírókat is – ne juthasson be. A cikk szerint ez utalás lehetett a Bihus.Info oknyomozó újságíróira, akik később beszámoltak az építkezésről.

A Kyiv Post információi szerint a felvételek hitelességét egyelőre nem erősítették meg, ráadásul csak írásos anyagok kerültek nyilvánosságra, a hanganyag nem. Ennek ellenére hatalmas politikai vihart kavart az ügy, mivel a beszélgetésben szó esik állami pénzekről, hadiipari projektekről és rakétagyártásról is. Ha a vádak beigazolódnak, a Fire Point elveszítheti a jogosultságát arra, hogy az ukrán hadseregnek szállítson fegyvereket.

A vállalat tagadta a vádakat, az egyik társtulajdonos, Denisz Stílerman szerint az egész ügy célzott támadás, amelynek célja Ukrajna egyik leghatékonyabb fegyvergyártó vállalatának tönkretétele.

A cég szerint a versenytársai próbálják ellehetetleníteni működésüket és így megszerezni az állami megrendeléseket.

