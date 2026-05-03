Olesko olyan hangfelvételekre hivatkozik, amin az ukrán elnök volt üzleti partnere, Timur Mindics hallható, aki építkezési tervekről, valamint a dróngyártásra szánt 7 milliárd euró elsikkasztásáról beszél. Állítása szerint a szóban forgó összeget az Európai Unió biztosította Ukrajnának, majd azt a Zelenszkij belső köréhez köthető céghálón – pontosabban a Fire Point nevű cégen – keresztül csatornázták ki maguknak.
És nem csupán egyetlen luxusvilláról van szó: összesen négy palota épült – Zelenszkij, valamint legközelebbi barátai és partnerei számára. Az információk szerint a komplexum a „Dinasztia” nevet kapta
– részletezte a blogger. Az eset nagy kontrasztot mutat a háború miatt nélkülözésben élő ukrán civilek és az ukrajnai elit életmódja között, amely fokozza a lakosság elégedetlenségét.
