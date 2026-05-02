Árulás Zelenszkij belső körében?

Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő szerint a szivárogtatás mögött minden bizonnyal Petro Bojko áll – ő Ihor Fursenko, más néven „Ryoshik” ügyvédje. Fursenko az Enerhoatom korábbi biztonsági igazgatója, aki állítólag a rendszerből származó pénzt mosta tisztára.

Emlékezetes „mondása” szerint „nehéz 1,6 millió dollárt cipelni egy táskában.”

Zseleznyak úgy véli, Fursenko haragudhatott társaira, különösen Mindicsre és Olekszandr Zukermanra, mivel a többiekkel ellentétben senki nem figyelmeztette a rendvédelmi szervek közelgő akcióira. Ennek következtében börtönbüntetést kapott, és hatalmas óvadékot kellett fizetnie. A képviselő azonban hangsúlyozta: ez csupán egy valószínűsíthető változat, nem bizonyított tény – számolt be róla a ZN.