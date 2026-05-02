Szorul a hurok Zelenszkij nyakán: egy képviselő felfedte, ki szivárogtathatta ki a botrányos Mindics-felvételeket + videó
Botrányos hangfelvételek kerültek nyilvánosságra, amelyeken Ukrajna egyik szankcionált üzletemberének lakásán rögzített titkos beszélgetések hallhatók. A felvételek Zelenszkij elnök belső köréhez köthető neveket tartalmaznak, és egy nagyszabású korrupciós ügy eddig ismeretlen részleteire világítanak rá. Ám hogy ki és miért hozta nyilvánosságra az anyagot, egyelőre nem tisztázott. Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő azonban elárulta, hogy szerinte ki szivárogtatott.
További Külföld híreink
Árulás Zelenszkij belső körében?
Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő szerint a szivárogtatás mögött minden bizonnyal Petro Bojko áll – ő Ihor Fursenko, más néven „Ryoshik” ügyvédje. Fursenko az Enerhoatom korábbi biztonsági igazgatója, aki állítólag a rendszerből származó pénzt mosta tisztára.
Emlékezetes „mondása” szerint „nehéz 1,6 millió dollárt cipelni egy táskában.”
Zseleznyak úgy véli, Fursenko haragudhatott társaira, különösen Mindicsre és Olekszandr Zukermanra, mivel a többiekkel ellentétben senki nem figyelmeztette a rendvédelmi szervek közelgő akcióira. Ennek következtében börtönbüntetést kapott, és hatalmas óvadékot kellett fizetnie. A képviselő azonban hangsúlyozta: ez csupán egy valószínűsíthető változat, nem bizonyított tény – számolt be róla a ZN.
További Külföld híreink
Januárban a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) már az Interpolhoz fordult, hogy Timur Mindics, valamint Olekszandr Zukerman felkerüljön a nemzetközi körözési listára.
Timur Mindics decemberben Izraelben bukkant fel, ahol még egy rövid nyilatkozatot is adott újságíróknak egy tengerparton. A férfi a helyszínen röviden reagált a kérdésekre, de érdemi magyarázatot nem adott. Azt mondta, jelenleg nem képes kifejteni álláspontját, és nem is tervezi, hogy visszatér Ukrajnába. A Sztrana beszámolója alapján, amikor az állami tulajdonú Enerhoatom vállalattal kapcsolatban kérdezték, Mindics mindössze annyit mondott: – Kiváló cég. Arra a kérdésre pedig, hogy saját szerepét tisztázná-e, úgy válaszolt: – Nem tehetem.
A hatóságok által szintén keresett Olekszandr Zukermant ugyancsak Izraelben találták meg.
Borítókép: Lvivben, 2019. február 8-án készült felvétel: járókelők haladnak el Volodimir Zelenszkij elnökjelöltet és a mögüle „kibukkanó” oligarchát, Ihor Kolomojszkijt ábrázoló plakátok mellett. A felirat – „Az oligarcha szolgája, az oligarcha bábja” (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!