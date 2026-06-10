Rendkívüli bejelentést tett a közmédiáról Tarr Zoltán – csak van egy probléma: a törvény

Tarr Zoltán nem rendelhet el vizsgálatot

Azt is bejelentette Tarr Zoltán, hogy a közmédia átesik majd egy pénzügyi és működési auditon, ami szintén több kérdést is felvet. Például eddig nem derült ki, pontosan milyen auditra utalt a tárcavezető, ki rendelné el és ki végezné a vizsgálatot.

Fontos alapvetés, hogy sem a kormány, sem a miniszter nem rendelhet el auditot, ugyanis a közmédia minden szervezete közvetlenül vagy közvetve az Országgyűlés felügyelete alá tartozik.

Az alkotmányjogász ennek kapcsán kiemelte, a médiatörvény értelmében az ellenőrzési jogkör a felügyelő bizottságot illeti meg: az ellenőrzi az ügyvezetést, jelentést vagy felvilágosítást kérhet, továbbá bármikor átvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja a könyveket, pénzforgalmi számlát, iratokat és pénztárat. Ugyanakkor a közszolgálati médiaszolgáltató könyvvizsgálójának megbízásáról és esetleges leváltásáról a Kuratórium dönt.

Mindez szerinte azt jelzi, hogy a közmédia működésének ellenőrzése a hatályos szabályok szerint nem kormányzati, hanem a közmédia intézményrendszerén belüli hatáskör.

A nyilvános pályázat sem megvalósítható

A miniszter szerint ha megtörtént az audit, a közmédia vezetésére nyilvános pályázatot fognak meghirdetni. Ifjabb Lomnici Zoltán leszögezte, jogilag erre sincs lehetőség, ugyanis a közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatójának kinevezését külön törvény szabályozza. Az alkotmányjogász rámutatott: a vezérigazgató kinevezéséről és esetleges leváltásáról a kuratórium dönt, a jelölési folyamatban pedig a Médiatanács is meghatározó szerepet játszik.