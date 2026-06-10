Rendkívüli

Jogilag abszurd módon miniszteri gyámság alá helyezik a közmédiát egy „átmeneti időszakra”

közmédiaTarr ZoltánTisza-kormány

Rendkívüli bejelentést tett a közmédiáról Tarr Zoltán – csak van egy probléma: a törvény

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Több ponton is jogi akadályokba ütközhet Tarr Zoltán közmédiára vonatkozó terve. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a miniszter nem rendelhet el auditot, nincs jogi lehetőség nyilvános pályázattal vezetőt választani, és az „átmeneti vezetés” fogalmát sem ismeri a médiatörvény – mindezek olyan kérdések, amelyekhez törvénymódosításokra lenne szükség.

Munkatársunktól
2026. 06. 10. 17:33
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Tarr Zoltán nem rendelhet el vizsgálatot

Azt is bejelentette Tarr Zoltán, hogy a közmédia átesik majd egy pénzügyi és működési auditon, ami szintén több kérdést is felvet. Például eddig nem derült ki, pontosan milyen auditra utalt a tárcavezető, ki rendelné el és ki végezné a vizsgálatot.

 Fontos alapvetés, hogy sem a kormány, sem a miniszter nem rendelhet el auditot, ugyanis a közmédia minden szervezete közvetlenül vagy közvetve az Országgyűlés felügyelete alá tartozik. 

Az alkotmányjogász ennek kapcsán kiemelte, a médiatörvény értelmében az ellenőrzési jogkör a felügyelő bizottságot illeti meg: az ellenőrzi az ügyvezetést, jelentést vagy felvilágosítást kérhet, továbbá bármikor átvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja a könyveket, pénzforgalmi számlát, iratokat és pénztárat. Ugyanakkor a közszolgálati médiaszolgáltató könyvvizsgálójának megbízásáról és esetleges leváltásáról a Kuratórium dönt.

Mindez szerinte azt jelzi, hogy a közmédia működésének ellenőrzése a hatályos szabályok szerint nem kormányzati, hanem a közmédia intézményrendszerén belüli hatáskör.

 

A nyilvános pályázat sem megvalósítható

A miniszter szerint ha megtörtént az audit, a közmédia vezetésére nyilvános pályázatot fognak meghirdetni. Ifjabb Lomnici Zoltán leszögezte, jogilag erre sincs lehetőség, ugyanis a közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatójának kinevezését külön törvény szabályozza. Az alkotmányjogász rámutatott: a vezérigazgató kinevezéséről és esetleges leváltásáról a kuratórium dönt, a jelölési folyamatban pedig a Médiatanács is meghatározó szerepet játszik. 

Ráadásul a törvény még a szavazás menetét is pontosan rögzíti, vagyis a vezető kiválasztásának jelenleg megvan a maga kötött, törvényben meghatározott rendje.

Hozzátette, hogy az MTVA vezetője esetében sem ír elő a jogszabály nyilvános pályázatot, a vezérigazgató feletti munkáltatói jogokat ugyanis a Médiatanács elnöke gyakorolja. Mindezek alapján úgy véli, 

Tarr Zoltán bejelentése egyelőre inkább jogalkotási szándékként értelmezhető, mintsem a hatályos szabályok alapján közvetlenül végrehajtható intézkedésként. 

– A nyilvános pályáztatás bevezetéséhez ugyanis a médiatörvény több rendelkezésének módosítására lenne szükség, emellett törvényi szinten kellene szabályozni a pályázati eljárás részleteit, az alkalmassági feltételeket, az értékelési szempontokat, a döntéshozatal rendjét, valamint a jogorvoslat lehetőségeit is – magyarázta.

Egy jogilag még csak nem is létező fogalom

A Tarr által emlegetett „átmeneti vezetés” szintén újabb kérdéseket vet fel. Ifj. Lomnici Zoltán szerint a médiatörvény nem ismer önálló „átmeneti vezetés” kategóriát, a közszolgálati médiaszolgáltató és az MTVA működését pedig részletesen szabályozza. – A jelenlegi rendszerben egyértelműen meghatározott, hogy ki gyakorolja a vezetői és munkáltatói jogköröket, valamint az is, hogy milyen rendben lehet helyettesítésről gondoskodni. 

A helyettes útján történő működésre van lehetőség, de kizárólag a törvényben meghatározott keretek között 

– magyarázta.

Éppen ezért álláspontja szerint a miniszter által említett „átmeneti vezetés” a hatályos médiatörvényből nem vezethető le, ilyen konstrukció létrehozására pedig pusztán egy miniszteri bejelentés önmagában nem teremthet jogalapot.

Összegzésként ifj. Lomnici Zoltán úgy fogalmazott: a miniszter által ismertetett elképzelések a jelenlegi magyar jogi keretek között ebben a formában nem valósíthatóak meg. Hangsúlyozta ugyanakkor, ez nem jelenti azt, hogy a tervek eleve megvalósíthatatlanok lennének:

 módosítani kellene a közmédia vezetőinek kinevezésére és az MTVA működésére vonatkozó szabályokat. 

Mindezzel együtt az esetleges jogszabály-változtatásoknak összhangban kell állniuk az Európai Unió alapjogi követelményeivel, különösen a sajtó szabadságát és a médiapluralizmust védő rendelkezésekkel.

Borítókép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Forrás: YouTube)


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