A korlátlan kínálat nem jelent korlátlan láthatóságot – ki marad meg a zajban?

Algoritmusok, új kapuőrök

Ez azonban nem kizárólag a digitális korszak sajátossága. „A zenéket minden műfajban, szinte minden korszakban erőteljesen meghatározták a technikai vagy technológiai feltételek.

Ha valaki a 15. században a Vatikánban működött zeneszerzőként, akkor sokszólamú vokális zenét komponált, nem feltétlenül azért, mert ehhez volt ihlete, hanem azért, mert a pápai kórus volt az az együttes, amely a művét megszólaltatta.

Amikor a 18. század végén Haydn Esterházy herceg szolgálatában állt, olyan zenét írt, amit a herceg előírt neki, és részben gazdasági tényezőkön múlott, hogy milyen zenészek álltak a rendelkezésére – mondja Fazekas Gergely. A zenetörténész szerint a 20. századi popzene mindig szoros kapcsolatban állt a technológiai fejlődéssel, és a rendelkezésre álló lehetőségek, illetve korlátok is alakították. Úgy látja, a streamingnek ma már a dalok formájára is érzékelhető hatása van: rövidebbek lettek a számok, és egyre kevésbé jellemzőek a hosszú intrók vagy az elhalkuló, úgynevezett fadeoutok. – Madonna Vogue című, 1990-es számának csak az intrója 1 perc 40 másodperc. 1 perc 40-nél egy mai popszámban már a második refrén végén járunk. Ugyanígy a fadeout is eltűnt, vagyis hogy egy szám úgy fejeződik be, hogy elhalkul. Erre ma nincs idő. De ezekkel a változásokkal semmi baj nincs.

Bármilyen korlátok között lehet jó számokat írni, és teljes szabadságban is írhatók rossz dalok

– teszi hozzá.

A streaming a zene hozzáférésének korábbi korlátait is felszámolta, ám ezzel új kérdés került előtérbe: hogyan találunk rá valamire a szinte áttekinthetetlen kínálatban? „A zenei streamingszolgáltatókra különös kettősség jellemző. Egyrészt bezárják a hallgatót saját ízlésének buborékjába, amennyiben olyan jellegű újabb és újabb zenéket kínálnak fel, amelyet az adott hallgató amúgy is szeret. Másrészt viszont azzal, hogy folyamatosan hozzáférhetővé teszik az összes létező zenét a világon, elméletben és valamennyire talán a gyakorlatban is lehetőséget adnak rá, hogy bármilyen zenét megismerjünk” – jegyzi meg Fazekas.