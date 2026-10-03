Égő buszok, könnygáz és Molotov-koktélok: már ötezer fiatalt állítottak elő a francia diáktüntetéseken + videó

Fotó: QUENTIN TOP / Hans Lucas

Politikai csatatér

A válság pillanatok alatt elérte a legmagasabb politikai szinteket is, és a francia törvényhozásban komoly sárdobálás kezdődött. A kormány és a jobboldali ellenzék egységesen azzal vádolja a radikális baloldalt, hogy politikai haszonszerzésből szándékosan szítják a fiatalok erőszakosságát.

Marine Le Pen, a jobboldali Nemzeti Tömörülés vezéralakja kijelentette, hogy ami az utcákon zajlik, az nem diáktüntetés, hanem

a csőcselék tombolása és a köztársasági intézmények elleni nyílt támadás.

Le Pen szerint a kormány túl gyenge, és azonnali, kemény rendőrségi fellépést követelt a rend helyreállítására, egyúttal a szülői felelősséget is firtatta.

Marine Le Pen csőcseléknek nevezte az agresszív tüntetőket (Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas)

A kormányzati kommunikáció szintén a baloldalt tette meg bűnbaknak. A miniszterek ujjal mutogatnak Jean-Luc Mélenchonra, az Engedetlen Franciaország (LFI) nevű radikális baloldali párt vezetőjére, mondván, az LFI retorikája legitimálja a rendőrök elleni erőszakot a diákok szemében.

Jean-Luc Mélenchon szombati nyilatkozatában visszautasította a vádakat, és kontraproduktívnak nevezte, hogy a kormány ahelyett, hogy megoldaná a válságot, bűnbakokat keres.

Nem a baloldal tehet arról, hogy beáznak az iskolák és nincs tanár a katedrán. A kormány évek óta elhanyagolja a jövő generációját, a düh pedig ennek a politikának a közvetlen következménye

– fogalmazott a baloldali politikus. Ugyanakkor Mélenchon is megszólalt a diákok felé, és az erőszak mérséklésére, a rombolás leállítására intette őket, hangsúlyozva, hogy a jogos követeléseket nem gyújtogatással kell érvényesíteni.