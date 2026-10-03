Égő buszok, könnygáz és Molotov-koktélok: már ötezer fiatalt állítottak elő a francia diáktüntetéseken + videó

Érett egy ideje a diákok lázadása
Bár a rombolás mértéke sokkolta a francia közvéleményt, a diákok elkeseredettsége és dühe mögött valós, évek óta halmozódó strukturális problémák állnak. A közoktatás helyzete Franciaországban régóta kritikus pont:
- A tanári fizetések alacsony szinten tartása és a pálya presztízsének romlása miatt matematikusokból, nyelvtanárokból és természettudományos oktatókból drámai hiány mutatkozik. Nem ritka, hogy osztályok hónapokig nem kapnak érdemi oktatást bizonyos tantárgyakból.
- A költségvetési megszorítások miatt az osztálylétszámok sok helyen harminc fő fölé emelkedtek, ami lehetetlenné teszi a minőségi pedagógiai munkát.
- Számos külvárosi és vidéki intézmény épülete katasztrofális állapotban van – a fűtési rendszerek elavultak, beáznak a tetők, és a digitalizációhoz szükséges alapvető eszközök is hiányoznak.
A fiatalok mozgalma ezekre a mindennapi problémákra követelt azonnali kormányzati megoldást, kisebb osztálylétszámokat, több pedagógus felvételét és a költségvetési források átcsoportosítását. A békés demonstrációk azonban gyorsan lázadássá fajultak, amint a külvárosok frusztrált, az oktatási rendszerből amúgy is kiszoruló fiataljai tömegesen csatlakoztak a menetet vezető diákszervezetekhez.