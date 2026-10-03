Szép új világ: titkolja az új ÁVH és az ügyészség, hogy kinek az utasítására figyelték meg Seszták Miklós ügyvédjét

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Nem tudni ki, miért, mi alapján döntött arról, hogy Seszták Miklós ügyvédjét, Papp Gábort is megfigyeljék a volt minisztert, KDNP-s országgyűlési képviselőt érintő eljárásban. Mindezekről az ügyészséget és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt is kérdeztük, de választ eddig nem kaptunk.

Pámer Dávid
2026. 10. 03. 16:33
Forrás: Hír TV

Az alkotmányjogász szerint törvénytelen a megfigyelés

Ifjabb Lomnici Zoltán lapunknak az esettel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy szerinte törvénytelen volt Papp Gábor megfigyelése. Az alkotmányjogász lapunknak elmondta, hogy a kiindulópont az, hogy a védő hivatásgyakorlással összefüggő titkos megfigyelése törvénytelen. A nyomozati jelentésbe került adatok — kivel beszélt a Központi Nyomozó Főügyészségről távozva, milyen ruhát viselt, milyen rendszámú autóba szállt — nem járulékos technikai melléklet, hanem a védelem feltérképezése – tette hozzá az alkotmányjogász, hangsúlyozva az alaptörvény védi a magánéletet és a magántitkot, a tisztességes eljárást és a védelemhez való jogot. 

A jogász nyomatékosította azt is, ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerint az ügyvédi titok a megbízás teljesítése során megismert minden tényt és adatot lefedi, és a hatóság előtt sem tárható fel. 

A büntetőeljárásról szóló törvény a védő és a terhelt közötti, hivatásgyakorlással összefüggő kommunikációra bírói engedélyhez kötött leplezett eszközt nem enged alkalmazni; a fogva tartott terhelt és védője kapcsolattartása nem ellenőrizhető 

– mondta ifjabb Lomnici.

Mint megírtuk, Seszták Miklóst hétfőn vették őrizetbe, miután a parlament felfüggesztette a mentelmi jogát. A volt minisztert kenőpénzek elfogadásával vádolják. Szerdán a bíróság letartóztatásba helyezte a politikust.

Seszták Miklós a mentelmi jogának kikérése után úgy nyilatkozott, hogy nem követett el semmilyen bűncselekményt, nem fogadott el kenőpénzt és áll minden vizsgálat elé. 

 

 

központi nyomozó főügyészségnemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalpapp gáborKomment 1

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A legsötétebb, legvisszataszítóbb, legalávalóbb alakok egyike, amiből magától értetődő természetességgel következik, hogy ma ez az alak az Európai Ügyészség (EPPO) főügyésze.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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