Szép új világ: titkolja az új ÁVH és az ügyészség, hogy kinek az utasítására figyelték meg Seszták Miklós ügyvédjét

Az alkotmányjogász szerint törvénytelen a megfigyelés

Ifjabb Lomnici Zoltán lapunknak az esettel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy szerinte törvénytelen volt Papp Gábor megfigyelése. Az alkotmányjogász lapunknak elmondta, hogy a kiindulópont az, hogy a védő hivatásgyakorlással összefüggő titkos megfigyelése törvénytelen. A nyomozati jelentésbe került adatok — kivel beszélt a Központi Nyomozó Főügyészségről távozva, milyen ruhát viselt, milyen rendszámú autóba szállt — nem járulékos technikai melléklet, hanem a védelem feltérképezése – tette hozzá az alkotmányjogász, hangsúlyozva az alaptörvény védi a magánéletet és a magántitkot, a tisztességes eljárást és a védelemhez való jogot.

A jogász nyomatékosította azt is, ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerint az ügyvédi titok a megbízás teljesítése során megismert minden tényt és adatot lefedi, és a hatóság előtt sem tárható fel.

A büntetőeljárásról szóló törvény a védő és a terhelt közötti, hivatásgyakorlással összefüggő kommunikációra bírói engedélyhez kötött leplezett eszközt nem enged alkalmazni; a fogva tartott terhelt és védője kapcsolattartása nem ellenőrizhető

– mondta ifjabb Lomnici.

Mint megírtuk, Seszták Miklóst hétfőn vették őrizetbe, miután a parlament felfüggesztette a mentelmi jogát. A volt minisztert kenőpénzek elfogadásával vádolják. Szerdán a bíróság letartóztatásba helyezte a politikust.