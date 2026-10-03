Vitézy Dávid, Magyar Péter és Karácsony Gergely kivégzését emlegette a VEKE elnöke

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Feljelentést tesz Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy, a Telex közösségi oldalán megjelent fenyegető hozzászólás miatt. A kommentben Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke arról írt: „Csak három skuló, egy-egy a homlokuk közepébe és rendben is lennénk”. Dorner később azt mondta, hogy szerinte lejárató kampány indulhat ellene.

Gábor Márton
2026. 10. 03. 16:53

A kapcsolatuk ezt követően romlott meg. Miután Tarlós István korábbi főpolgármester kinevezte Vitézyt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) élére, Vitézy kilépett az egyesületből. Az azóta eltelt években Dorner Lajos a miniszter egyik legélesebb kritikusává vált.

Borítókép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Karácsony Gergely főpolgármester, és Magyar Péter miniszterelnök (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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