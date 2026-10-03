A kapcsolatuk ezt követően romlott meg. Miután Tarlós István korábbi főpolgármester kinevezte Vitézyt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) élére, Vitézy kilépett az egyesületből. Az azóta eltelt években Dorner Lajos a miniszter egyik legélesebb kritikusává vált.
Vitézy Dávid, Magyar Péter és Karácsony Gergely kivégzését emlegette a VEKE elnöke
Feljelentést tesz Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy, a Telex közösségi oldalán megjelent fenyegető hozzászólás miatt. A kommentben Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke arról írt: „Csak három skuló, egy-egy a homlokuk közepébe és rendben is lennénk”. Dorner később azt mondta, hogy szerinte lejárató kampány indulhat ellene.
Borítókép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Karácsony Gergely főpolgármester, és Magyar Péter miniszterelnök (Forrás: Facebook/Péter Magyar)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en