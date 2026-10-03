Putyin lapot húzott: az orosz olajóriás feláldozásával törné át a nyugati szankciókat?

Nem kizárt, hogy az orosz gazdaság túlélésének a Lukoil lehet az ára (Fotó: IGOR IVANKO / AFP)

Moszkva a túlélésért küzd?

Moszkva számára az alku elsősorban presztízskérdés és gazdasági túlélési stratégia. Putyin környezetéből származó források szerint az orosz elnök azért szorgalmazza az amerikai és arab befektetők bevonását, mert ezzel demonstrálhatja az orosz elit és a lakosság felé, hogy a szankciók ellenére az Egyesült Államok legfelsőbb körei továbbra is készek pragmatikus, többmilliárd dolláros üzleteket kötni Oroszországgal.

Bár a Fehér Ház és a Lukoil hivatalosan még nem kommentálta a híreket, a nyilvánosságra került részletek súlyos vitákat indítottak el, mivel az adminisztráció látványosan keveri a magánjellegű üzleti érdekeket az Egyesült Államok hivatalos külpolitikájával és az európai biztonságot meghatározó ukrajnai békefolyamattal.