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Putyin lapot húzott: az orosz olajóriás feláldozásával törné át a nyugati szankciókat?

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A Donald Trump vezette amerikai adminisztráció ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásai egy globális, többmilliárd dolláros olajügylettel egészülhettek ki, amely közvetlenül érintené az amerikai tárgyalópartnerek üzleti köreit. A The New York Times által nyilvánosságra hozott megállapodás-tervezet szerint a Moszkva és Washington jóváhagyásától függő tranzakció során egy amerikai milliárdos és közel-keleti üzleti csoportok vásárolnák fel az orosz óriás nemzetközi eszközeit. Az amerikai lap értesüléseire egyelőre senki sem reagált.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 03. 14:37
Vlagyimir Putyin javaslatát fontolgathatja Donald Trump
Vlagyimir Putyin javaslatát fontolgathatja Donald Trump Fotó: ALEXANDER KAZAKOV Forrás: POOL
Nem kizárt, hogy az orosz gazdaság túlélésének a Lukoil lehet az ára (Fotó: IGOR IVANKO / AFP)
Nem kizárt, hogy az orosz gazdaság túlélésének a Lukoil lehet az ára (Fotó: IGOR IVANKO / AFP)

Moszkva a túlélésért küzd?

Moszkva számára az alku elsősorban presztízskérdés és gazdasági túlélési stratégia. Putyin környezetéből származó források szerint az orosz elnök azért szorgalmazza az amerikai és arab befektetők bevonását, mert ezzel demonstrálhatja az orosz elit és a lakosság felé, hogy a szankciók ellenére az Egyesült Államok legfelsőbb körei továbbra is készek pragmatikus, többmilliárd dolláros üzleteket kötni Oroszországgal.

Bár a Fehér Ház és a Lukoil hivatalosan még nem kommentálta a híreket, a nyilvánosságra került részletek súlyos vitákat indítottak el, mivel az adminisztráció látványosan keveri a magánjellegű üzleti érdekeket az Egyesült Államok hivatalos külpolitikájával és az európai biztonságot meghatározó ukrajnai békefolyamattal.

Donald TrumpVlagyimir Putyinorosz-ukrán háborúSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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