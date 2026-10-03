Megszólalt Matolcsy György - nem fogadja el gyanúsítását az Erste-ügyben

Matolcsy György szeptember 22-én közzétett YouTube-videójában reagált egy pontosan meg nem nevezett 2023-as vitára. A volt jegybankelnök szerint kizárt, hogy az MNB bármelyik vezetője bárkit megfenyegessen, mert az ő vezetése alatt másként működött az intézmény. Úgy fogalmazott, hogy a működési rendjük mellett ez lehetetlen és elképzelhetetlen lett volna. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a jegybank jelenlegi elnöke érvényes feljelentést tett ismeretlen tettes ellen az ügyben.